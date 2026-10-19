発端は土曜日、バルセロナがリーグ4位のベティスとのアウェー戦で収めた鮮烈な5-2の勝利だった。ラミン・ヤマルが誘発したベティスのMFファクンド・ベルナルの退場などをめぐり、ベティスのマヌエル・ペジェグリーニ監督は後に怒りを爆発させ、「恥ずべきこと」「理解も説明もできない判定」と語った。

バルセロナと審判は、とりわけレアル・マドリーにとって敏感な話題だ。そのため、日曜日にセビージャFCに勝利した後、レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督にもこの件について質問が飛んだ。記者が具体的に尋ねたのは、リカルド・デ・ブルゴス主審の試合運営をどう見たかということだった。

モウリーニョ監督の答えは意外なものだった。「見ていない。リプレーも、ハイライトも、何も見ていない。代わりにライプツィヒを見ていた」。レアル・マドリーが次にチャンピオンズリーグで対戦するライプツィヒとバイエルンのブンデスリーガでの一戦（1-6）は、バルセロナのベティス戦と同時刻に行われていた。

モウリーニョ監督はこう説明した。「セビージャのことだけを考えたかったが、この試合に向けた準備はもう済んでいた」。試合への準備に関しては「昔ながらのやり方」を好み、試合前には1人、あるいはアシスタントとともにバルデベバスの練習施設に泊まるという。「あそこでは集中できる。バイエルン対ライプツィヒを見ていて、ほかのことは何も知らなかった。冗談ではない。本当に見ていない」

ただ、その試合が大きな話題となったため、まったく知らずに済んだわけではなかった。「後になって、その話は耳にした。そして驚きもしなかった」。そう話すと、笑みを浮かべて付け加えた。「いつものことだよ」

一方、日曜日にレアル・マドリーと対戦したセビージャ側も、不利な判定を受けたと感じていた。セビージャFCでは、見事なゴールを決めたアルダ・ギュレルが、ペケ・フェルナンデスとの走りながらの競り合いで肘打ちをしたとされる場面で退場になるべきだった、という見方で一致していた。

モウリーニョ監督はこの件についてはコメントを避けた。何が起きたかを明確に示すテレビ映像がないためだ。ただ、レアル・マドリーが有利な判定を受けることがあれば「ためらわずに認める」と、ポルトガル人指揮官は語った。

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レアル・マドリーとバルセロナがクラシコで対戦するのはいつ？

レアル・マドリーはライプツィヒ、バルセロナはPSGと、週の半ばにチャンピオンズリーグで対戦する。その後、焦点はリーグ戦での直接対決に移る。「水曜日の23時までは、次のリーグ戦の相手について考えることに1分も費やさない」とモウリーニョ監督は明言した。

モウリーニョ監督率いるレアル・マドリーは、日曜日の夜にカンプ・ノウへ乗り込む時点ですでにプレッシャーを抱えている。9試合を終えたリーグ戦では3位にとどまり、首位を快走するバルセロナとはすでに勝ち点6差がある。