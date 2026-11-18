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サウジアラビアのロシュン・リーグ運営機構が、伝統のライバルであるアル・ナスルとのクラシコを前に、まさかの決定でアル・アハリのサポーターに衝撃を与えた。

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アル・アハリは明後日の金曜日、ジッダのアル・インマー・スタジアムにライバルのアル・ナスルを迎える 。ロシュン・リーグ第9節の延期分として行われる一戦だ。

試合を48時間後に控え、サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』は、ロシュン・リーグ運営機構が、アル・ナスルとのクラシコでアル・インマー・スタジアムのスタンドに掲出するためにアル・アハリのサポーターが提案していた横断幕を許可しなかったと報じた。

同紙は却下の理由を明らかにしていないが、アル・アハリのサポーター団体は、横断幕とともに掲出を申請していたTIFOの承認を待っている状況だという。承認されれば、明日の木曜日にアル・インマー・スタジアムのスタンドに設置する予定だ。

同紙によると、TIFOの承認は今後数時間以内、具体的には本日水曜日の夜に下りる見込みだ。このTIFOはサウジアラビアへの支持を示すデザインになっているという。

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アル・ナスルとアル・アハリの関係は近年大きな緊張をはらんでおり、とりわけ2021-22シーズン終了時にアル・アハリがロシュン・リーグから1部リーグへ降格して以降、その傾向が顕著となっている。

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アル・アハリの降格直後には、当時アル・ナスルのスタジアムのスポンサーを務めていた有名な宅配アプリが、サングラスを使ってアル・アハリの降格を揶揄する広告を掲載した。

ライバルたちがこの方法でアル・アハリの選手を挑発し始めたのは約4年前、具体的には2021-22シーズンのサウジリーグ第30節、すなわち最終節のことだった。

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この節でアル・アハリはアル・シャバブとスコアレスドローに終わり、クラブ史上初となるサウジ1部リーグへの降格が確定。アル・シャバブのサポーターはサングラスをかけてこれを祝った。

以来、サングラスをかけることはアル・アハリのサポーターを揶揄するサインとなり、ライバルクラブのサポーターはこれを意図的に利用してきた。

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中でもこのパフォーマンスを最も多用してアル・アハリのサポーターを挑発してきたのがアル・ナスルのサポーターで、アル・アハリが2023年にロシュン・リーグへ昇格した後もそれは続いた。

サウジアラビア紙『アル・ウィアーム』が以前報じたところによると、ライバルクラブのサポーターがサングラスをかけてアル・アハリを挑発する理由は、同クラブの1部リーグ降格にあるという。

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同紙の説明によれば、サングラスは、ロシュン・リーグとは異なり1部リーグの試合が日中に行われることを象徴しており、観戦に訪れるファンはサングラスが必要になるという意味が込められている。

こうした状況は、去る4月29日にアル・アウワル・パークで行われたロシュン・リーグでの前回のクラシコまで続いた。この試合はアル・ナスルが2-0で勝利している。

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当時の報道によると、アル・アハリを揶揄するためにデザインされた、イェロ・リーグの名称入りのサングラスを着用したアル・ナスルのサポーターは、アル・アウワル・パークへの入場を禁止されたという。

次のアル・ナスルとのクラシコは、アル・アハリにとって特別な意味を持つ一戦となる。とりわけ、今シーズンのロシュン・リーグ優勝争いに復帰できるかどうかを左右する決定的な試合となるからだ。

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アル・アハリは7勝4敗の勝ち点21でサウジリーグの順位表で6位につけており、首位に立つアル・ヒラルとは勝ち点9差となっている。

一方のアル・ナスルは勝ち点28で3位。アル・ヒラルとは勝ち点2差で、2位のアル・カーディシーヤとは得失点差のみで後塵を拝している。