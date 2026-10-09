アメリカのサッカーファンは、10月25日（日）に予定されているバルセロナ対レアル・マドリードの一戦を、テレビネットワーク「ABC」を通じて無料で観戦できることになった。これはスペイン・リーグの国外での普及を後押しする動きだが、一方でスペイン国内の視聴者はこの対戦を見るために有料テレビの契約が引き続き必要となる。

スペイン紙「スポルト」によると、「ABC」でのクラシコ放送は、同ネットワークおよびチャンネル「ESPN」を所有するウォルト・ディズニー社による、アメリカ市場でのスペイン・リーグの視聴範囲拡大の方針の一環として行われるものだ。「ESPN」は2028-2029シーズンまで同大会の放映権を保有している。

「ABC」は試合開始前に1時間の前番組を設ける予定で、試合は「ESPN」を通じて英語とスペイン語でも視聴可能となる。

同ネットワークの潜在視聴者数は約1億2800万世帯に達し、スポーツ配信プラットフォームの契約を持たない視聴者にも対戦が届く機会をもたらす。

試合は「スポティファイ・カンプ・ノウ」で開催され、アメリカ東海岸では午後4時、西海岸では午後1時にキックオフとなる。

一方、スペイン国内では試合は有料契約制のプラットフォーム「DAZN」を通じて放送される。これは市場間での放映権分配のあり方を反映した違いだが、クラシコは大きなマーケティング価値を有しており、バルセロナとレアル・マドリードの人気、そしてラミン・ヤマルやキリアン・エムバペといった選手たちのスター性のおかげで世界的な注目を集めている。