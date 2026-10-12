レアル・マドリーは、ビジャレアル戦で主力の一人に下された処分の取り消しに期待をつないでいる。この動きは、バルセロナとのクラシコを控えるチームにとって大きな意味を持つ可能性があり、同選手が注目の一戦を欠場する懸念が広がっている。

「トリブーナ」が伝えたところによると、レアル・マドリーはビジャレアル戦の1－0での勝利でイブラヒマ・コナテが受けたイエローカードについて、審判技術委員会を説得して取り消させられると自信を持っているという。

このカードは試合終盤、コナテがジェラール・モレノに対して行ったチャレンジの後に出されたもので、主審のイシドロ・ディアス・デ・メラがレアル・マドリーのDFがビジャレアルの選手の顔面を叩いたと判断したためだった。

しかし、テレビのリプレーでは接触そのものがあったのかどうかに疑問が生じており、同報道によれば、これがレアル・マドリーに異議申し立てが認められる可能性を期待させる根拠となっている。

問題はイエローカードへの異議だけにとどまらない。レアル・マドリーはバルセロナとのクラシコを前に、戦力の一人を失うことを避けたいと考えているのだ。

カードが取り消されなかった場合、コナテが次のセビージャ戦で新たな警告を受ければ出場停止となり、バルセロナ戦を欠場することになる。クラブが何としても回避したいシナリオだ。

このフランス人DFは昨夏にリバプールからレアル・マドリーに加入し、ジョゼ・モウリーニョ監督の下でチームの重要な選択肢の一つとなっている。







