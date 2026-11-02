レアル・マドリードは来たる冬の移籍市場で新たな補強を行う計画を持っていない。負傷者が相次ぎ、いくつかのポジション、とりわけ中盤の補強が必要だとの憶測が高まっているにもかかわらず、現有の陣容で十分に競争力を持ち、今季の目標を達成できるという確固たる信念がクラブ内部に根付いているためだ。

スペイン紙『アス』によると、白い巨人のフロントは1月の市場においていつもの方針を変える構えを見せておらず、現時点で動く必要性を感じていない。そして、ジョゼ・モウリーニョが現有戦力を率いて求められる成績を収める能力を信頼している。

一方で、退団を望む選手に対しては移籍の道が開かれたままだが、それにはポルトガル人指揮官の承認を得ることが条件となる。もっとも、現段階ではこのシナリオの可能性は低い。

この信念は、中盤を補強する可能性が取り沙汰されているにもかかわらず持たれているものだ。だが、ベルナルド・シルバとアルダ・ギュレルを擁してカンプ・ノウで行われたバルセロナ戦でのチームのパフォーマンスが、今後の挑戦に対処できる人材をチームが備えているというフロントの見解を後押しした。

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レアル・マドリードが1月の新戦力獲得を見送る一方、フロントはレンタル中の数人のタレントの去就を注視している。その筆頭がコモに所属するジャコボ・ラモンとニコ・パス、さらにラファ・マリンとビクトル・ムニョスだ。

フロントはこれらの選手を呼び戻す選択肢を行使するかどうかについて、いまだ態度を決めていない。来春まで待ち、各選手の成長度合いとチームの必要性を見極めたうえで最終的な判断を下すことを望んでいるからだ。

ジャコボ・ラモンの名は、将来的にアントニオ・リュディガーの穴を埋める候補の一人として浮上しているが、その復帰は最終決定には至っていない。

同紙によると、こうした動きは、レアル・マドリードが新戦力の獲得にせよレンタル選手の呼び戻しにせよ、移籍市場に関する決断を急いでいないことを裏付けている。現有の陣容の安定を保ち、実際の必要性の見極めは今季の後の段階に委ねることを選んでいるのだ。