バルセロナの中盤を担うフェルミン・ロペスが、クラシコでのレアル・マドリー戦を前に注目を集める発言を放った。レアル・マドリーで最も危険な選手を名指しし、試合から遠ざけたい選手を明かすとともに、バロンドールにふさわしいと考える選手についても自身の選択を表明し、若き同僚ラミン・ヤマルへの支持を強調した。

フェルミンは「RTVE」とのインタビューの中で、注目の一戦について語り、両チームが試合に臨む状況は決定的な要因にはならないと強調した。両チームともに大きな力を備えており、それぞれが自らのパフォーマンスと試合の細部に集中する必要があるとの見解を示した。

バルセロナの選手は次のように語った。「どちらのチームがどのような形で試合に臨むかは重要ではない。我々はどちらも素晴らしいチームであり、自分たちのプレーに集中し、細部にこだわらなければならない。勝利を望んでいる」

フェルミンはレアル・マドリーの最大の武器にも触れ、ベルギー代表GKティボ・クルトワが試合を決定づける役割を果たしていることを指摘した。さらにフランス代表キリアン・ムバッペがもたらす攻撃面での脅威にも言及し、機会があれば両選手をまとめて試合から遠ざけたいと説明した。

さらにこう付け加えた。「クルトワはチームに多くの勝ち点をもたらし、数多くのシュートを止めている。そしてムバッペは試合で違いを生み出す。可能なら、2人をまとめて遠ざけたい。しかし我々はチームとしてレアル・マドリーの全選手を抑え込まなければならない」

フェルミン、モウリーニョの発言に反応

バルセロナの選手は、クラシコの雰囲気についてのジョゼ・モウリーニョの発言にも触れ、自分たちのチームは審判をめぐる論争に加わるつもりはなく、ピッチ上での自らのパフォーマンスに集中したいと強調した。

フェルミンは次のように語った。「我々は審判をめぐる論争には加わらない。我々は物事をうまくこなし、バルセロナが体現する価値を実現している。我々は自分たちの道を進まなければならない。もし彼らがその議論に入りたいのなら、論争をあおるのは彼らにとって好都合だろう。彼の話はうんざりさせるものだが、ピッチ上で我々は自分たちの持つレベルを示す」

フェルミン、負傷からの復帰を語る

このスペイン人MFは負傷からの回復後の自身のコンディションについて語り、復帰への完全な準備が整っていることを強調した。そして、ハンジ・フリック監督が自分に与えてくれる信頼を称賛し、それが自分の最高のプレーを引き出し、チーム内で成長を続ける助けになっていると述べた。

彼はこう説明した。「私はすでに負傷から回復し、100%準備が整った状態になった。ハンジは私に重要な地位と大きな信頼を与えてくれている。私は良い状態で負傷から戻ってきており、チームを助けるためにこの調子で努力を続けなければならない」

ラミン・ヤマルがバロンドールへの彼の選択

バロンドールに関しては、フェルミンは迷うことなく同僚のラミン・ヤマルを選び、彼こそが最高だとの見解を示した。バルセロナの陣容の中でも最も注目される名前の一人であるこの若きスターへの支持を改めて確認する形となった。

フェルミンははっきりとこう語った。「ラミン・ヤマルだ。なぜなら彼が最高だからだ」