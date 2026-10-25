オランダ代表のフレンキー・デ・ヨングが155日間の離脱を経てバルセロナでの出場に復帰した。スペイン・リーグの一戦となったレアル・マドリードとの対戦で、監督のハンジ・フリックが74分に彼を投入したもので、試合はカタルーニャのクラブが2-1で敗れる結果に終わった。

このMFは、スポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナのサポーターから盛大な出迎えを受けた。スコアが1-1の同点を示していた状況で、中盤を活性化させ、チームにリードをもたらすゴールを求めるフリックの狙いから、フェルミン・ロペスに代わって途中出場した。

デ・ヨングの復帰は、スピードと激しい応酬が特徴の打ち合いとなった難しいタイミングで訪れた。フリックはピッチ上での彼のポジションを変更し、ペドリがプレーしていたのと同じ高さで中盤の右サイドに起用した。

しかし復帰の喜びは長くは続かなかった。レアル・マドリードが87分にキリアン・エムバペが締めくくったカウンターから決勝点を挙げ、バルセロナからクラシコの勝ち点3を奪い去ったのだ。

デ・ヨングは2026年7月23日に右膝の内側側副靭帯を断裂し、数か月にわたりピッチから遠ざかっていた。ただし、夏に行われたワールドカップでのオランダ代表としての出場は例外だった。

同選手は以前、クラブでプレーできない状況にあった時期に代表で姿を見せたことで、一部のバルセロナ・サポーターが抱いた不満について理解を示していた。

紙面「スポルト」によれば、敗戦の苦さはあるものの、デ・ヨングの復帰はバルセロナとハンジ・フリックにとって前向きな後押しとなる。このMFが、徐々にコンディションと試合のリズムを取り戻し、シーズンの次の段階で貢献できる状態になりつつあるためだ。