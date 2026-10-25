スペイン・リーグの一戦として日曜日の夜、スポティファイ・カンプノウで行われるクラシコでのレアル・マドリードとバルセロナのスターティングメンバーに注目が集まっている。この試合で両チームは、今季屈指の大一番を制することを目指す。
レアル・マドリードは、攻撃陣をキリアン・エムバペが牽引する布陣で試合に臨み、インフルエンザで欠場するベルギー人GKティボ・クルトワの穴をアンドリー・ルニンが埋める。フェデリコ・バルベルデが右サイドを担い、モウリーニョはカマヴィンガに代えてベルナルド・シウバを起用するサプライズで周囲を驚かせた。
レアル・マドリードのスターティングメンバー
GK: アンドリー・ルニン
DF: フェデリコ・バルベルデ、イブラヒマ・コナテ、ディーン・ハウセン、マルク・ククレジャ
MF: オレリアン・チュアメニ、ベルナルド・シウバ、ジュード・ベリンガム
FW: アルダ・ギュレル、ヤン・ディオマンデ、キリアン・エムバペ。
一方、ハンジ・フリックはラミン・ヤマル、ラフィーニャ、アンソニー・ゴードンが率いる攻撃的な布陣を採用し、中盤にはペドリ、ロドリ、フェルミン・ロペスを配置して、主導権を握り、ホームと観客という二つの要素を生かすことを狙う。
レアル・マドリードの控え: メストレ、イリャ、ミリトン、カマヴィンガ、エンドリッキ、トレント、カレラス・エスピ、イブラヒム、リュディガー、ダンブレス、ティアゴ。
バルセロナのスターティングメンバー
GK: ジョアン・ガルシア
DF: チャビ・エスパルト、パウ・クバルシ、ジェラール・マルティン、ジョアン・カンセロ
MF: ロドリ、ペドリ、フェルミン・ロペス
FW: ラミン・ヤマル、アンソニー・ゴードン、ラフィーニャ
バルセロナの控え: シュチェスニー、リバコビッチ、バルデ、ファリーニャス、ガビ、ガブリエル・ジェズス、アデミ、デ・ヨング、ベルナル、ハムザ、カンポス、ジュリン。