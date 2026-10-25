バルセロナはレアル・マドリーとのクラシコで新たな痛手を負った。チャビ・エスパルトが前半29分に肉体的な痛みを訴え、試合の続行が不可能となってピッチを後にしたためで、ハンジ・フリックは彼に代えてアレハンドロ・バルデの投入を決断した。

エスパルトはスターティングメンバーとして試合に入り、好パフォーマンスを見せていたが、試合序盤にオーレリアン・チュアメニと接触した後、痛みと動きの鈍さが表面化した。

違和感を覚えながらも、若きサイドバックはプレーを続けチームに貢献しようと試みたが、ヤン・ディオマンデを追ってスプリントした後に状態が悪化し、ピッチに倒れ込んで試合を続けることができなくなった。これを受けてコーチングスタッフは負傷の悪化を避けるため交代を決めた。

フリックは素早くバルデを投入する交代を行い、両サイドの役割を再編成した。交代で入った選手が左サイドバックのポジションに就き、ジョアン・カンセロが右サイドへと移った。

エスパルトの退場はバルセロナにとって痛恨の出来事となった。この若き選手は先発でプレーする機会を得て、出場した時間の中でそれを存分に生かしていたからだ。

クラブは負傷の性質を正確に把握し、想定される離脱期間を明らかにするため、メディカル検査の結果を待っている。