カタルーニャ州警察のモソス・デスクアドラは、旗竿でエドゥアルド・カマヴィンガやレアル・マドリーの他の選手を襲おうとしたバルセロナのファンを特定したと、『MARCA』などが報じた。モソス・デスクアドラはこの男性について正式に告発しており、最大6万ユーロの罰金が科される可能性がある。ラ・リーガも調査を開始した。

先週日曜日に行われたクラシコでは、レアル・マドリーが87分にカンプ・ノウで1-2とリードを奪った。カマヴィンガは見事なアシストでキリアン・エンバペの決勝ゴールをお膳立てし、得点を大いに喜んだ。

カマヴィンガとチームメートは、得点を祝う中でゴール裏の広告ボードまで駆け寄った。そのすぐ向こう側には警備員とカメラマンがおり、最も近いバルセロナのファンはさらに数メートル先にいた。そのうちの1人が旗竿でレアル・マドリーの選手たちをたたこうとし、実際に当てた。

カマヴィンガに旗竿が（軽く）当たると、オーレリアン・チュアメニは同胞の顔を守ろうと、カマヴィンガの顔に手を当てた。デンゼル・ダンフリースもその様子を見て、騒ぎを鎮めようとした。

「警察の報告書はスポーツ法に基づいて作成された」と、『MARCA』は記している。「違反が『重大』と判断された場合、罰金は3000ユーロから6万ユーロとなる可能性がある。被害は出ていないため、この事件はそのように判断される可能性が高い」

「違反が『極めて重大』と判断された場合、罰金は6万1ユーロから65万ユーロとなる可能性がある」。この男性がその区分の罰金を科される心配はなさそうだが、今回の行為によって6万ユーロの支払いを命じられる可能性はある。

また、実際に「重大」と判断された場合、6カ月から2年間、スポーツ施設への立ち入りを禁じられる可能性もある。「極めて重大」なら、その期間は2年から5年となる。

モソス・デスクアドラに加え、ラ・リーガもこの事件への対応を進めている。大会を運営するラ・リーガは、スペインサッカー連盟（RFEF）の規律委員会にこの件を付託した。