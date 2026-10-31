レアル・マドリーのブラジル人ディフェンダー、エデル・ミリトンが、サッカー選手の自宅を狙った一連の強盗事件の最新の犠牲者となった。先週日曜日に行われたバルセロナとのクラシコの最中に自宅が盗難被害に遭い、犯人は35万ユーロ以上と見積もられる時計や宝飾品を奪い去った。

スペイン紙「エル・ムンド」によると、強盗は午後9時から10時の間、ミリトンがベンチに控えていた試合の前半中に発生した。少なくとも2人の人物がラ・モラレハ地区にある彼の自宅の上階の一室に押し入り、一方で家族の数人は階下で試合を観戦していた。

盗まれたものには、約5万3000ユーロと見積もられる「ロレックス」の時計、約17万ユーロの「リシャール・ミル」の時計のほか、約1万5000ユーロ相当の「シャネル」のバッグ3点、約2万5000ユーロと見積もられる「カルティエ」の指輪やブレスレット、さらに宝飾品やブレスレット、旅行用バッグなどが含まれ、盗品の総額は35万ユーロ以上に上った。

警察は、塀に囲まれた住宅団地の警備担当者とともに自宅に到着した。住民は事件の間、不審な動きに一切気づいていなかった。選手の部屋を捜索したところ、室内のものが散乱した状態で見つかり、押し入りの痕跡を物語る光景が広がっていた。