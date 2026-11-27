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試合前夜の悪夢が、アル・ヒラルの主将サレム・アル・ドサリの夢を打ち砕き続けている。ロシャン・サウジリーグで注目のアル・イテファク戦を目前に控えての出来事だ。

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アル・ヒラルは明日土曜日、ダンマンにあるアル・イテファクの本拠地に乗り込む 。ロシャン・サウジリーグ第13節の一戦だ。

試合まで24時間を切ったなか、アル・ヒラルは公式「X」アカウントで選手たちのメディカル情報を公開した。その筆頭が主将のサレム・アル・ドサリである。

クラブの発表によると、「トルネード」の異名を持つアル・ドサリは足関節に痛みを訴え、アル・マジディア・スポーツセンター内のメディカルクリニックを訪れたという。

これにより、サレム・アル・ドサリのアル・イテファク戦欠場が確実となった。試合前夜の呪いは、去る10月10日に行われたロシャン・サウジリーグ第9節、宿敵アル・イテハドとのクラシコから続いている。

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クラシコの24時間前、アル・ヒラルは突然の負傷によりサレム・アル・ドサリが欠場すると発表していた。

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同じ光景は、10月31日にサウジアラビアの首都リヤドのキングダム・アレーナで行われたロシャン・リーグ第12節、アル・ファテフ戦の前にも繰り返された。

試合数時間前、アル・ドサリはトレーニング終了後にアル・ヒラルのメディカルクリニックを訪れ、イタリア人指揮官シモーネ・インザーギは同選手を試合のメンバーから外さざるを得なかった。

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アル・ヒラルの主将は今シーズン開幕以降、わずか3試合の出場にとどまっている。うち2試合は途中出場で、先発はわずか1試合だ。アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップにサウジアラビア代表として参加した後に手術を受けたことが影響しており、得点もわずか1ゴールにとどまっている。

さらにアル・ドサリは、前回のインターナショナルウィーク前に膝を新たに負傷し、今月11月にカタールの首都ドーハで行われたサウジアラビア代表の合宿にも参加できなかった。

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それでも「トルネード」は、インターナショナルウィーク明けの先週土曜日からアル・ヒラルの全体練習に復帰していた。しかし、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグ・エリートのリーグステージ第5節、ウズベキスタンのネフチとの2-2の引き分けには出場しなかった。

負傷前には、サレム・アル・ドサリがアル・イテファク戦のメンバーに名を連ねることは確実視されていた。ゴールを決めれば歴史的な記録が待っていると報じたメディアもあったほどだ。

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『トランスファーマルクト』のデータによると、サレム・アル・ドサリはアル・ヒラル対アル・イテファクの通算対戦における得点ランキングで2位につけている。アル・イテファクからは8ゴールを奪っており、首位に立つアル・ヒラルのレジェンド、ヤセル・アル・カハタニの9ゴールまであと1点に迫っていた。

「トルネード」が単独で歴代最多得点者となるには、この試合で2ゴールが必要だった。達成すれば、首都の名門で積み上げてきた輝かしいキャリアに新たな勲章が加わるはずだった。しかも、サウジリーグでアル・ヒラルが戦い慣れたライバルとの対戦に関する記録だけに、その意味は大きかった。

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なお、サレム・アル・ドサリはアル・ヒラルでのラストシーズンを過ごしており、契約は今シーズン限りで満了となる。クラブが契約延長に動くかどうかは、まったく不透明な状況だ。