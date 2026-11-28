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土曜日に問題行動を起こしたのはアヤックスのサポーターだけではない。ロッテルダムでも騒動が起きた。新たな映像には「ハマス、ハマス、ユダヤ人をガス室送りにしろ」などと歌う様子が映っている。

日曜午後のクラシケルを前に選手たちを激励しようと、きょうはフェイエノールトとアヤックスのサポーターがそれぞれロッテルダムとアムステルダムに数千人集まった。

ファルケノールトとデ・トゥーコムストはともに盛り上がっていた。サポーターは踊り、跳びはね、発炎筒をたき、202回目のクラシケルに向けて選手たちの闘志をできるだけ高めようとしていた。

この日、アヤックスのサポーター全員が行儀よく振る舞っていたわけではないことが、すでに明らかになっていた。横断幕の一つには「血の日曜日」と書かれ、その上にはロッテルダムの街並みと複数の爆撃機が描かれていた。1940年5月14日のロッテルダム爆撃を指すものだ。

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そして、ファルケノールトでも問題が起きていたことが分かった。練習後のフェイエノールトの選手たちが近づくと、子どもを含むサポーターが「ハマス、ハマス、ユダヤ人をガス室送りにしろ」と叫んだ。

大人の一人が、できるだけ秩序立てて整然と進むよう、その場を仕切り始めた。「全員、あのクソみたいな線のところにいろ。誰も前に出るな、クソが！」

選手たちは声援を受け、拍手で応じた。すると誰かが「あのクソユダヤ人どもをやっつけるぞ！」と叫んだ。ほかの参加者も最後の言葉を何度か繰り返し、仕切り役は再び「あのクソみたいな線の後ろに下がれ！」と言い聞かせた。