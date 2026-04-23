クラウディオ・ラニエリは、ASローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督との公の口論を受け、大胆な決断を下した。

クラウディオ・ラニエリがASローマを退任する。クラブの象徴的存在でアドバイザーだった彼は、ジャン・ピエロ・ガスパーイーニ監督との対立を受け退任を決断した。現時点ではクラブ側の正式発表はない。

ラニエリは昨季暫定監督としてチームをCL圏まで導き、後任選びでも影響力を発揮した。

ラニエリの承認も一因となり、ローマはアタランタで成功を収めたガスペリーニ（68）を招聘。しかしガスペリーニは希望する補強が実現せず公に不満を漏らしていた。

さらに医療部門にも不満を漏らした。負傷者が相次ぐ原因の一部はスタッフにあるとの見解を示したのだ。この公然たる批判はラニエリの逆鱗に触れ、反撃へ導いた。

ラニエリは「ガスペリーニは第4候補だった」と反論。移籍政策についても「若手を共同で選んだ。彼の承認なしに加入した選手はいない」と主張した。

「ジオルコフスキ、ギラルディ、ヴェントゥリーノ、サラゴサはすべて彼の希望で獲得した。CL圏まで1ポイントだった昨季の成果をさらに伸ばせる戦力を監督に提供するためだ」

イタリアメディアは、この確執が経営陣の分裂を引き起こしたと報じている。関係は悪化の一途をたどり、ガスペリーニとラニエリはクラブ内で互いを完全に無視する状態に。この緊張がラニエリの辞任を決意させた。

冬の補強で加入したマレンの得点力にもかかわらず、ローマは再びCL出場権から遠ざかっている。現在6位のローマは、残り5試合で4位ユヴェントスに5ポイント差をつけられている。ローマがCLに出場したのは10年前が最後だ。