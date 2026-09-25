ハンス・クラーイ・ジュニアは、オランダ対ドイツ（1-1）での主審アレハンドロ・エルナンデス・エルナンデスの裁きにがく然としている。ESPNのオランダ代表ウォッチャーは、10試合の出場停止処分まで訴えている。

エルナンデス主審は前半、フィルジル・ファン・ダイクのゴールを取り消した。ブライアン・ブロビーがGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンにファウルを犯した疑いがあるという理由だった。後半には、その少し前のオランダ代表選手のファウルにより、メックス・メールディンクの得点も取り消された。

「あの主審は本当に気味が悪い」と、クラーイはネーションズリーグでのオランダ代表の一戦を分析する中でまくし立てた。「あの主審は10試合くらい出場停止にされるべきだ」

「あるいはネーションズリーグのディビジョンDに降格させるべきだ。もしくは3部の農民連盟の試合を吹きに行けばいい。なんて恥ずべきことだ。とんでもない主審に当たった」と、クラーイは43歳のスペイン人レフェリーを痛烈にこき下ろした。

クラーイは、ファン・ダイクのゴールが取り消されたことがまったく理解できないという。「何も起きていない。ファン・ダイクは他のDF陣より1メートルも高く跳んでいて、そしてテア・シュテーゲンは、ライン上では素晴らしいGKなのに、ここではまるで年老いた女みたいに出てきた。ブロビーとは何の関係もない」

後半のメールディンクのゴール取り消しにも、大きな驚きが広がっている。「あいつは笛を吹くのが早すぎた。この主審は本当にひどかった。何も起きていない。ドイツの選手が4人重なって倒れている。するとあの気味の悪いやつは、またもう笛を吹いていた。あの主審は本当に気味が悪いやつだ」

オランダ代表はドイツに敗れるかに思われたが、アディショナルタイムに入って状況が変わった。ルベン・ファン・ボメルが左から見事なクロスを送り、コーディ・ガクポがファーサイドで仕留めて、オランダに勝ち点1をもたらした。