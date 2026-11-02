アヤックスは来年、トル・アロコダレをウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから完全移籍で獲得できる。月曜夜、ジッゴ・スポーツの番組『ロンド』に出演したテクニカルディレクターのヨルディ・クライフが明言した。

クライフによれば、トルの買い取りオプションについては、報道によると2000万ユーロとされる金額も含め、アヤックスがすべて取り決めを済ませている。アムステルダムのクラブは2027年にオプションを行使するだけでいい。「すべて決まっている。給与もね。でも彼は先日の記者会見で昇給を求めていたけど」と、テクニカルディレクターは冗談交じりに語った。

クライフは、トルのアヤックスでの最初の数カ月に満足している。「よくやっている。彼を獲得した時、降格争いをするチームから来たという話や、そういったことばかり言われていたのを覚えている」

「でもトルは良い形でチームに入った。メンタリティーが良く、チームプレーヤーでもある。それは重要だ。このまま続けてほしい。ストライカーには好不調の波があるけれどね」とクライフは、ナイジェリア出身の長身ストライカーを評価した。

トルは土曜日のAZ戦で、開始わずか9分にヘディングでゴールを決めた。これが勝ち点3を手にするのに十分な得点となり、アヤックスはフォルトゥナ・シッタートと1-1で引き分け、貴重な勝ち点を落とした首位フェイエノールトとの差を1ポイントに縮めた。

期限付き移籍で加入しているトルは、ミチェル・サンチェス監督の下で、獲得に2000万ユーロを費やしたマルコス・レオナルドよりも先発に選ばれることが多い。ブラジル人FWもAZ戦では60分を過ぎてから途中出場した。

トルはここまでアヤックスで15試合に出場し、10ゴール、3アシストを記録している。現在はチームメートとともに、カンファレンスリーグのFCミッティランとのアウェー戦に向けて準備を進めている。