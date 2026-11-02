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imago-sport-1085336111.jpgIMAGO
Rian Rosendaal
翻訳者：

クライフ、トルのアヤックスとの契約にある買い取りオプションについて明言

アヤックスは来年、トル・アロコダレをウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから完全移籍で獲得できる。月曜夜、ジッゴ・スポーツの番組『ロンド』に出演したテクニカルディレクターのヨルディ・クライフが明言した。 

クライフによれば、トルの買い取りオプションについては、報道によると2000万ユーロとされる金額も含め、アヤックスがすべて取り決めを済ませている。アムステルダムのクラブは2027年にオプションを行使するだけでいい。「すべて決まっている。給与もね。でも彼は先日の記者会見で昇給を求めていたけど」と、テクニカルディレクターは冗談交じりに語った。

クライフは、トルのアヤックスでの最初の数カ月に満足している。「よくやっている。彼を獲得した時、降格争いをするチームから来たという話や、そういったことばかり言われていたのを覚えている」

「でもトルは良い形でチームに入った。メンタリティーが良く、チームプレーヤーでもある。それは重要だ。このまま続けてほしい。ストライカーには好不調の波があるけれどね」とクライフは、ナイジェリア出身の長身ストライカーを評価した。

トルは土曜日のAZ戦で、開始わずか9分にヘディングでゴールを決めた。これが勝ち点3を手にするのに十分な得点となり、アヤックスはフォルトゥナ・シッタートと1-1で引き分け、貴重な勝ち点を落とした首位フェイエノールトとの差を1ポイントに縮めた。

期限付き移籍で加入しているトルは、ミチェル・サンチェス監督の下で、獲得に2000万ユーロを費やしたマルコス・レオナルドよりも先発に選ばれることが多い。ブラジル人FWもAZ戦では60分を過ぎてから途中出場した。

トルはここまでアヤックスで15試合に出場し、10ゴール、3アシストを記録している。現在はチームメートとともに、カンファレンスリーグのFCミッティランとのアウェー戦に向けて準備を進めている。