アヤックスは、ミカ・ゴッツの後継者候補としてノア・ラングに照準を合わせている。ESPNによると、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフはすでに27歳のナポリ所属アタッカーと会談しており、アヤックス内部では移籍実現への自信が高まっているという。

ラングはここ数週間、アヤックスの獲得候補として明確にリストアップされている。タイス・ズワーヘルマンがESPNの番組Tekengeld内でそう伝えている。クラブはすでに関心を伝えており、その背景には、ゴッツがパリ・サンジェルマンへ移籍する見通しであることから、退団の可能性を織り込んでいた事情がある。

当初、ラングはまだ慎重な姿勢を見せていたという。「ラングはその時点では慎重な反応を示し、ほかの選択肢も検討したがっているように見えた。しかし現在は、アヤックスのプランにますます納得するようになっている」とズワーヘルマンは語った。

この左ウイングはすでにテクニカルディレクターのジョルディ・クライフとも話し合いを行っている。「ジョルディ・クライフとの会談はすでに行われた。そしてアヤックスは、彼にとって今なお“やり残した仕事”と感じられるはずだ」とTekengeldでは伝えられている。

ラングはアヤックスの下部組織で育成期間の一部を過ごしたが、トップチームでは公式戦14試合の出場にとどまった。その後、クラブ・ブルージュを経てPSVに加入し、PSVがさらにナポリへ売却した。

昨季後半、ラングはレンタル移籍でガラタサライに所属していた。「彼は最終的にそこで非常に重要なインパクトを残し、チーム内でも素晴らしくなじんでいた」と、トルコでこのアタッカーのプレーを頻繁に見ていたヨルディ・ヤマリは話している。

ガラタサライは3500万ユーロの買い取りオプションを保有していたが、これを行使しなかった。ナポリは現在、要求額を約2500万ユーロまで引き下げているとみられ、買い取りオプション付きのレンタルという形も交渉可能だという。

そのオプションは、一定の条件下で買い取り義務に変わる可能性がある。「アヤックス内部には、この取引をまとめられるという自信がある。まだ決着済みではないが、ラングがゴッツの理想的な後継者であることは明らかだ」とズワーヘルマンは締めくくった。