ジョルディ・クライフはマルコス・レオナルドへの信頼を失っていない。アヤックスのテクニカルディレクターは、ブラジル人FWが昨夏に2000万ユーロを投じて獲得された理由を、近いうちに示すと考えている。

23歳のレオナルドは、アヤックスでここまでわずか2得点にとどまる。トル・アロコダレの後塵を拝し、ほぼ毎週ベンチに座っているが、ミチェル・サンチェス監督は途中出場の機会を与えている。

「時間の問題だ」。クライフは月曜日、アヤックスが大金を投じて獲得したレオナルドについて、ロンド（ジッゴ・スポーツ ）でそう語った。「彼はタイプの違うストライカーだ。ただクロスを送ればいいという選手ではない。フリーになるための動き方が違う。だから、彼を理解する選手が必要なんだ」

「だが、時間の問題だ。1点取れば、彼は調子をつかむ」。クライフは、アヤックスのストライカーとしてのレオナルドを早くも見限るつもりはない。

クライフによれば、レオナルドにはオランダのサッカーに慣れる時間が必要だ。「ここでは1対1のプレーも多い。ほとんどのリーグではそうではない。フィジカル面でも、ここははるかに厳しい。彼はそれに慣れなければならない」

アヤックスのディレクターは、レオナルドにスペースを見つける感覚があることは、いずれにせよ前向きな材料だと強調する。「正しい位置にいるからこそ、チャンスを外すことも、決めることもできる。私にとっては、ただ時間の問題だ。練習で彼を見れば、シュートはすべて入る。だから、いずれ結果が出ると分かるんだ」

レオナルドが木曜日にアヤックスの先発に名を連ねるかは、まだ分からない。ミチェル率いるチームは、カンファレンスリーグのグループステージでFCミッティランと対戦する。先ごろはハイドゥク・スプリトに1-2で敗れた後、アタランタを2-0で下している。