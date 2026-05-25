ウィレム・ファン・ハネゲムは、カンファレンスリーグ予選出場権をかけたプレーオフを制したアヤックスの勝利を「大げさに祝う必要はない」と『アルゲメン・ダグブラッド』紙のコラムで語った。

日曜、アヤックスはユトレヒトをPK戦で下した（1－1、PK4－3）。だがファン・ハネゲムは現時点でのオスカル・ガルシアに感銘を受けていない。 「彼は特に目立った存在ではない」と語る。フェイエノールトのレジェンドは、プレーオフを勝っただけでガルシア監督の去就が話題になることに首を傾げる。

「あの結果だけで『普通の監督で続けよう』と急に叫ぶのはおかしい」とファン・ハネゲム。「彼は選手と話すときいつも口元を隠す。なぜなのか分からない。今のアヤックスで特別なことや驚くことが起きているようには見えないからだ。」

彼はまた、試合後にヨルディ・クライフが漏らした「苦難は終わった。質の高い新しいアヤックスへ進もう」という言葉に希望を見出す。

コラムニストは「アヤックスは新しくなった現状に慣れるべきだ」と指摘。フェイエノールトが同大会出場を再浮上のきっかけにした例も挙げ、「アヤックスもこれをステップにすべきだ」と結んだ。

2026年W杯後の新シーズンはすぐ始まる。第2予選ホームは7月23日、アウェーは7月30日。組み合わせ抽選は6月17日だ。