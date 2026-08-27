アヤックスがジローナからヴィクトル・ツィガンコフを目を引くほど低い金額で獲得した。ジョルディ・クライフSDの手腕を絶賛する『デ・テレグラーフ』によれば、アムステルダムのクラブがこのウクライナ人ウイングに支払う固定移籍金はわずか350万ユーロで、市場価値は1500万ユーロと見積もられている。

ツィガンコフの加入は木曜午後、アヤックスから正式に発表された。28歳のウイングアタッカーはアムステルダムで3シーズンの契約にサインし、2029年夏までヨハン・クライフ・アレナに所属することになった。

ミチェル・サンチェス監督にとって、この移籍は旧知との再会を意味する。指揮官は2023年からジローナでツィガンコフとともに仕事をしており、そのためアタッカーの能力をよく理解している。

すでにアヤックスとジローナの間で交わされた金銭面の取り決めについても、より詳しい内容が明らかになっている。『デ・テレグラーフ』によれば、固定の移籍金は350万ユーロだが、ボーナスによって最大450万ユーロまで増える可能性がある。

この金額で、アヤックスはツィガンコフの移籍権の90％を取得する。ジローナは残り10％を保持し、将来的に移籍が実現した場合にはスペインのクラブも利益を得る可能性がある。

『デ・テレグラーフ』は、この契約条件を踏まえ、ジョルディ・クライフによる「見事な交渉」と表現している。アヤックスのテクニカルディレクターは、推定市場価値から想定されるよりも大幅に少ない金額で、ツィガンコフをアムステルダムへ迎え入れることに成功した。