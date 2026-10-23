クライフが獲得したカマラが鮮やかなFKでヨング・アヤックスを救う。フェールマンとファン・デル・フルクはともに正真正銘のハットトリックを達成

FCエメンがキューケン・カンピューン・ディヴィジで大きな勝利を収めた。アーネムでフィテッセを下し、アルメレ・シティがローダJCに2-3で敗れたこともあって2位に浮上。首位はヘラクレスが守ったものの、NACには勝てなかった。FCフォレンダムはヘンク・フェールマンのハットトリックに導かれ、7位に順位を上げた。

NACブレダ 1-1 ヘラクレス・アルメロ

試合序盤、チャールズ・アンドレアス・ブリムが先制点を挙げた。これで6試合連続のゴールとなったが、リードはすぐに消えた。ペナルティーエリア内でジャン＝ポール・ヌジョリが接触を受け、トリスタン・ファン・ヒルストがPKを確実に決めた。後半、ブレダで起きた最も緊迫した場面は選手同士の小競り合いだった。

アルメレ・シティ 2-3 ローダJCケルクラーデ

ホームチームは開始わずか4分で先制した。ペナルティーエリア内でパスを受けたハムザ・エル・ダフリが難なく決め、1-0とする。その後はローダが試合を優勢に進めたものの、アルメレはジェイミー・ヤコブスのゴールでリードを広げた。ヤコブスはコーナーキックからの混戦で、至近距離から押し込んだ。

しかし、アンソニー・ファン・デン・フルクが立て続けに得点し、スコアは2-1、2-2、そして2-3に。アルメレでゴールを量産したローダJCのストライカーは、試合球を持ち帰ることになった。

FCフォレンダム 6-2 ヨングFCユトレヒト

フォレンダムでは、アウェーのユトレヒトが開始15分で先制。ジェシー・オーウェンが至近距離から決めた。しかし、そのリードを喜べる時間は長くなかった。ESPNのスタジオでハンス・クラーイ・ジュニアが「ハリケーン・ヘンク」と呼んだフェールマンが現れたのだ。前半のうちに3得点をたたき込み、スコアを3-1とした。

後半、ユトレヒトは早々に1点差に迫ったが、フレデリク・イーラーがすぐさま決めて4-2とする。イーラーは続けて5-2となるゴールも挙げた。終了10分前にはユネス・ジャベル・エル・マフタヒも見事なシュートを決め、最終スコアを6-2とした。

デ・フラーフスハップ 1-1 RKCヴァールヴァイク

デ・フラーフスハップはビョルン・ファン・ザイルの見事なミドルシュートでRKCから先制点を奪った。このストライカーはその直前にもポストをたたいていた。しかし試合終盤、RKCはライアン・ファージュのゴールで追いついた。

TOPオス 3-3 ヨング・アヤックス

アヤックスは絶好機をいくつも逃した後、27分に先制した。サラサールがファレル・ナッシュのクロスを実に見事な形で決め、0-1。ほどなくしてアヤックスの若手チームは0-2とした。ハビエル・モンセラーテが巧みなプレーからエムレ・ウニュファルへ折り返し、ウニュファルが難なく押し込んだ。

しかし、GKユリ・ヘールケンスの大きなミスから、TOPオスが思いがけず1-2に詰め寄る。さらにマキシム・マリアーニがコーナーキックを頭で合わせ、2-2とした。ヨング・アヤックスは、そのまま敗れるかに思われた。再びフィッセルが絡み、またもコーナーキックからアヤックスが失点。スコアは3-2となった。



それでも、ヨング・アヤックスは最終的に敗れなかった。昨夏に買い取りオプション付きのレンタル移籍でウディネーゼから加入したアブドゥライェ・カマラが、長距離からのFKを足の内側でゴール上隅に蹴り込んだ。

フィテッセ 0-2 FCエメン

前半は両チームとも先制に迫った。ナウファル・バニスはサイドからの低いクロスにわずかに届かず、反対側ではジャック・クーパー・ラブのシュートをGKコナー・ファン・デン・ベルフが防いだ。後半、クーパー・ラブはクロスをゴールに押し込むことに成功。その後、フィテッセは多くのチャンスをつくったが、サム・カルシースを破ることはできなかった。終盤にはミヒャエル・ブレイがPKを決め、0-2とした。

FCデン・ボス 2-2 MVVマーストリヒト

セバスティアン・カールソン・グラフがケヴィン・モンジアロのアシストから、開始わずか9分でFCデン・ボスの先制点を挙げた。後半54分、ロベルト・クラッセンがコーナーキックを見事に直接カーブさせて決め、MVVが追いつく。その7分後には、イリアス・ブーマスアウディがデヴォン・デ・コルテのお膳立てからデン・ボスを再びリードさせた。しかし79分、フィン・ディッケがヘディングで2-2とした。

その後、大きくゴールを飛び出していたFCデン・ボスのGKペパイン・ファン・デ・メルベルが、タイメ・フェルハイエンへの荒いファウルで退場となった。終盤にはMVVが勝利をつかんだかに見えたが、フェルハイエンの得点はオフサイドで取り消された。

FCアイントホーフェン 1-2 ヨングPSV

ヨングPSVは金曜夜、ホームチームに優勢に進められながらも、ミニ・リヒトスタッド・ダービーを制した。11分、サミュエル・ドゥンビリがクルイトのクロスを押し込んで先制。その後、FCアイントホーフェンは同点ゴールを狙い、31分にラヤン・ブイフラヒがニアサイドへシュートを決めて追いついた。

ホームチームはその後も複数のチャンスを得たが、ブイフラヒとシーヘルト・バールトマンスのシュートはいずれもクロスバーをたたいた。試合の流れに反して、76分にヨングPSVが再びリードする。ジュニオール・ポールトフリートのムルデルスへのファウルで得たPKを、オースティン・ジョーンズが決めた。

ヨングAZ 5-4 ヘルモント・スポルト

ヘルモント・スポルトは金曜夜、ヨングAZとの目まぐるしい一戦で、3度ビハインドから追いつきながらも5-4で敗れた。フレデリック・フランス監督率いる若手チームは、ボグダン・ブドコとヤスパー・ハルトフの得点で早々に2-0とされた。ヘルモントのタリク・エサカティが1点を返すと、そのエサカティのアシストからディーン・ハイベルツが頭で決め、2-2とした。

後半開始間もなく、ハルトフがミドルシュートを決め、ヨングAZが再びリード。開始から1時間近くが経過したところで、ミシェル・ルートヴィヒがエサカティのお膳立てから同点とした。78分にはフレイ・エルケアーがFKを決め、ホームチームが4度目のリードを奪う。ヘルモント・スポルトは再び粘りを見せ、終了1分前に途中出場のキトン・エコリが4-4とした。それでも最後の1分、ジェレマイア・エサハスがコーナーキックを頭で決め、ヨングAZが5-4で勝利した。