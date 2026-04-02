「クライフが候補を挙げた：この人物がアヤックスの新監督になるべきだ」

ラジオ・マルカのマッテオ・モレット氏によると、アヤックスはミチェル・サンチェス氏に照準を合わせているという。ジローナの監督である同氏の契約はまもなく満了を迎えるため、クラブ内部では来季の監督候補として真剣に検討されている。技術ディレクターのヨルディ・クライフ氏は現在、ミチェル氏の招聘について検討を進めていると報じられている。

現在、アムステルダムのチームを率いているのは暫定監督のオスカル・ガルシアだ。このスペイン人監督は、暫定監督のフレッド・グリムが退任した後、後任として指名されたが、長期的な解決策とは見なされていない。クラブ首脳陣の間では、来夏に向けて新たな、確固たる方針を打ち出す意向がある。

技術ディレクターのヨルディ・クライフは、明確なプレースタイルを持つ監督を強く求めているとされる。その探求の中で、彼は再びミチェルに目を向けた。ミチェルは以前からヨハン・クライフ・アレナで注目されていた人物だ。

モレット氏によると、アヤックスの関心は、ラ・リーガで13位につけているジローナの好調なシーズンに起因している。また、クラブのプレースタイルに合致する監督のプロフィールも一因となっている。

「スポーツディレクターとしてジョルディ・クライフが在籍していることは、この移籍にとって極めて重要だ」と、同記者は述べている。

ミチェルはスペインではよく知られた名前だ。元MFである彼は、選手時代の大部分をラージョ・バジェカーノで過ごし、350試合以上に出場した。

アルメリア、レアル・ムルシア、マラガでの短い在籍期間を経て、彼はマドリードに戻り、そこで監督としての第一歩を踏み出した。ラヨのユースチームからキャリアをスタートさせ、最終的にはトップチームの監督にまで昇格した。

彼の監督としてのキャリアはすぐに飛躍的な進展を見せた。2018年にはラヨ・バジェカーノを率いてラ・リーガ昇格を果たした。その2年後、SDウエスカでも同じ快挙を成し遂げた。2021年からはジローナの監督を務めており、同クラブにはデリー・ブラインドやアクセル・ヴィツェルらが所属している。