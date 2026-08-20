クライセンシオ・サマーヴィルがアル・ヒラルでPKを失敗した。オランダ人MFはダニー・マッケリーがアル・ファイハ戦で与えたPKを蹴ったが、驚くべき形で決め切れなかった。

サウジ・プロリーグでシモーネ・インザーギ監督率いるチームはアル・ファイハと対戦し、0-3で退けた。

セルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチが先制点を決めた。サマーヴィルのシュートはGKオルランド・モスケラに止められたものの、こぼれ球をセルビア人MFが押し込んだ。後半にはスルタン・メンダシュが0-2とした。

その同じスコアのまま迎えた終了10分前、マッケリーがアル・ヒラルにPKを与えた。テオ・エルナンデスがマキル・アル・ラシディに倒されたことで、サウジ・プロリーグで14試合目を裁いたこのオランダ人主審はPKスポットを指した。

サマーヴィルがボールの前に立ち、サウジアラビアのクラブでの初ゴールを決めるチャンスを迎えたが、ものにできなかった。FWはボールの真後ろに立ち、助走の途中で左に動き、細かくステップを踏み、いったん間を置いてから、アントニーン・パネンカ風のチップキックをクロスバーの上面に当てた。

これにとりわけ強い不満を示したのがミリンコヴィッチ＝サヴィッチで、身ぶりや言葉ですぐに「こうあるべきではなかった」と明確に示した。この失敗はワールドカップを思い起こさせた。24歳の右利きはモロッコ戦でもPKを失敗しており、その際はブヌが正しいコースに動いて11メートルのキックを止めていた。

もっとも、このPK失敗はアル・ヒラルに大きな痛手とはならなかった。終了間際にナセル・アル・ドサリが0-3を決めたためだ。2節を終えて、インザーギ監督のチームは2試合で勝ち点6のパーフェクトな成績で首位に立っている。











