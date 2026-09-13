あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1076339798.jpgANP
Rian Rosendaal

翻訳者：

クライは絶賛、アヤックスの傑出した活躍を見せた選手の映像を求めて編集部に深夜に電話

アヤックス

ハンス・クラーイ・ジュニアは土曜日、ユリアン・ブラントに魅了された。ESPNの解説者兼リポーターであるクラーイは、Goedemorgen Eredivisieの編集部に対し、フォルトゥナ・シッタート戦で決めたこのドイツ人選手の見事なゴール映像を特別にリクエストした。

ブラントは、はね返されたボールを胸でコントロールすると、続けてペナルティーエリア手前からドロップキックでシュートを放った。これはアヤックスにとって0-1となるゴールで、チームはそこから南リンブルフで1-5の印象的な勝利へと突き進んだ。

クラーイは土曜日の23時30分、朝の番組の編集部に電話をかけ、ブラントの映像を求めた。 「フランク・ナヘルにちょっと電話しなきゃならなかったんだ。これでもう今週末は最高だ。この先何が起きてももう構わない」

興奮気味のクラーイは、その後ブラントの一撃をこう表現した。 「彼には何一つ荒々しさがない。時速100キロみたいなシュートでもない。胸でボールを収めて、右利きなのに左足で打つ。あまりにも抑制が利いていて、技術的なんだ。彼は自分が何をしているのか、正確に分かっていると思う」

クラーイはまた、ピッチ外でのブラントの姿勢も高く評価している。 「試合後、同僚のクリスティアン・ウィラールトのところに立っている彼を見た。彼は自分自身の出来に満足していなかった。それが素晴らしいんだ！」

なお、ブラント自身はフォルトゥナ戦での見事なゴール後もかなり控えめだった。 「自分のプレーにはまだあまり満足していなかったし、いくつか雑なパスもあった。うれしくはなかったし、みんなのところへ走っていって一緒に祝うというより、自分の感情を示すための瞬間だった。そもそも僕は、大げさに喜ぶタイプでもない」

このミッドフィールダーは、チームメートに対してプレーから小さな雑さを取り除くよう呼びかけた。 「今日はうまくいった。でも次の試合では、もっと多くの失点をするかもしれない。そうなると、すべてがずっと難しくなる」

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー