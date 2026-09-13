ハンス・クラーイ・ジュニアは土曜日、ユリアン・ブラントに魅了された。ESPNの解説者兼リポーターであるクラーイは、Goedemorgen Eredivisieの編集部に対し、フォルトゥナ・シッタート戦で決めたこのドイツ人選手の見事なゴール映像を特別にリクエストした。

ブラントは、はね返されたボールを胸でコントロールすると、続けてペナルティーエリア手前からドロップキックでシュートを放った。これはアヤックスにとって0-1となるゴールで、チームはそこから南リンブルフで1-5の印象的な勝利へと突き進んだ。

クラーイは土曜日の23時30分、朝の番組の編集部に電話をかけ、ブラントの映像を求めた。 「フランク・ナヘルにちょっと電話しなきゃならなかったんだ。これでもう今週末は最高だ。この先何が起きてももう構わない」

興奮気味のクラーイは、その後ブラントの一撃をこう表現した。 「彼には何一つ荒々しさがない。時速100キロみたいなシュートでもない。胸でボールを収めて、右利きなのに左足で打つ。あまりにも抑制が利いていて、技術的なんだ。彼は自分が何をしているのか、正確に分かっていると思う」

クラーイはまた、ピッチ外でのブラントの姿勢も高く評価している。 「試合後、同僚のクリスティアン・ウィラールトのところに立っている彼を見た。彼は自分自身の出来に満足していなかった。それが素晴らしいんだ！」

なお、ブラント自身はフォルトゥナ戦での見事なゴール後もかなり控えめだった。 「自分のプレーにはまだあまり満足していなかったし、いくつか雑なパスもあった。うれしくはなかったし、みんなのところへ走っていって一緒に祝うというより、自分の感情を示すための瞬間だった。そもそも僕は、大げさに喜ぶタイプでもない」

このミッドフィールダーは、チームメートに対してプレーから小さな雑さを取り除くよう呼びかけた。 「今日はうまくいった。でも次の試合では、もっと多くの失点をするかもしれない。そうなると、すべてがずっと難しくなる」