クラアイは、アヤックス加入について称賛を耳にした。「彼はメッシではないが……」

ハンス・クラアイ・ジュニアは、フレンド・ロテリー・エールディヴィジの新シーズン開幕を心待ちにしている。レポーター兼アナリストの彼は『Voetbal International』のコラムで、特にアヤックスの新ストライカーに注目していると語った。

「待ちきれない！」とクラアイは記事で喜びを爆発させる。「今、妻とメキシコにいるが、アル・ヒラルを応援するサッカーファン数人に会った。彼らはアヤックスの新ストライカー、マルコス・レオナルドを絶賛していた。」

熱意あふれるクラアイはさらにこう続ける。「彼らはこう言っていた。『彼はメッシのようではないが、相手ペナルティエリア内で磁石のような存在だ。40メートルからシュートを決めたり、7人の相手選手を抜き去ったりはしないが、彼が挙げるゴールはどれも1点としてカウントされる』と。」

さらに彼は、アヤックスがレオナルドのおかげで「信じられないほど楽しい」時間を過ごすことになるだろうとも聞かされた。「どうなるか楽しみだ。アヤックスの選手たちはミチェルのトレーニング方法にかなり熱心だが、これはプレシーズンではよくあること。それでもアムステルダムではもう少しハードルを高く設定してもいいのではないかという印象を受ける。」

ミチェルは先日「アヤックスが再びPSVに28ポイント差をつけられてシーズンを終えてはならない」と語った。クラーイはこの発言を奇妙だと感じている。「ジョルディ・クライフが、アヤックスでは優勝しなければならないこと、それが来シーズンも同様であることを、彼にしっかりと伝えてくれていることを心から願っている。」

「アヤックスでは言い訳も過渡期も通用しない。あるのはジョルディ・クライフの哲学だけだ。『我々はアヤックスだ。我々は優勝しなければならない』。グラシアス」とクラアイは論評を締めくくった。