ハンス・クラアイ・ジュニアは『Voetbal International』のコラムで、ロベルト・マルティネスを強く批判した。クラアイは、すでにポルトガル代表監督を退任したマルティネスがクリスティアーノ・ロナウドを扱う姿勢は極めて不適切だったと主張する。

41歳のロナウドがW杯に出場したものの、ポルトガルはベスト16で敗退。それでも同世代でトップレベルでプレーすること自体は不思議ではないとクラアイは言う。

「私が滑稽だと感じるのは、今回のワールドカップで彼が全く間違った形で起用されていたことだ。 スピードがないのに毎回センターラインでボールを受け、そこから60メートルも走らされるなら、私はマルティネス監督に『ボールを受ける位置を40メートル前方にずらしてくれないか』と尋ねただろう」と、クラアイはスペイン人監督の戦術を全く理解できない様子だ。

さらにクラアイは、相手ペナルティエリア内でのロナウドのヘディング能力にも言及。「だがマルティネスはそれを理解していない。右サイドのカンセロやネトがゴールライン近くにいるのに、高いクロスを上げることを禁じていた」

「一方でフェリックスやレアオもクロスを上げなかった。つまりマルティネスはロナウドを葬った」とクラアイはコラムを締めくくり、辞任した代表監督を痛烈に批判した。

先週のベスト16でスペインに0－1で敗れた際、ロナウドは終盤までボールに絡めず、メリノの決勝弾をベンチで見た。

この直後、マルティネスはポルトガルサッカー協会を辞任し、後任にはホルヘ・ジェズスが就任した。