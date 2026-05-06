フェイエノールトは今シーズン限りで退任するテクニカル兼ゼネラルディレクター、デニス・テ・クロースの後任探しに追われている。番組『Voetbalpraat』では、その候補者選びについて盛んに議論されている。

番組では「まずGMを選任するほうが理にかなっている」との意見も。元DFキース・ルイスは「理想的な順番だが、フェイエノールトはかなり急いでいるようだ」と指摘した。

「理想的にはその順番が正しい」とキース・クワクマンも同意する。「だが、こうしたポジションを探すとき、良いタイミングなどほとんどない。たいていは何らかの問題があるからだ」。

ゼネラルディレクター候補には、元AZ役員ロバート・エーンホーンの名が挙がっているが、クラアイ・ジュニアは「あえて本人に確認していない」と明かした。 同アナリストはフェイエノールト監督委員会（RvC）会長トゥーン・ファン・ボデゴムにも言及。「彼はファン・ボデゴムに熱心ではないが、重要なのは適任者だ」

マルティン・クラッベンダムによると、リゴーはすでに2度、フェイエノールト関係者と目撃されており、高く評価されているという。

司会のヨルディ・ヤマリは、リゴーがクラブ・ブルージュでニッキー・ハイエン監督の下、チームを立て直したと説明する。状況が再び悪化しそうになった際、世間は懐疑的だったが、イヴァン・レコを招聘して立て直したという。

その後、彼は率直なインタビューで「常に先手を打つべきだ」と語った。ヤマリは「今、彼らが優勝する可能性は十分にある」と付け加えた。

フェイエノールト・トランスファーマーケットによると、テクニカルディレクター候補にはオリバー・ルーナート氏も含まれる。両候補とはすでに話し合いを行い、具体的な提案も提示されたという。ルーナート氏は1.FCユニオン・ベルリンを退団し、現在はフリー。同クラブでは長年、プロサッカー部門ディレクターやヘッドスカウトなどを務めた。