「クモ」が糸を紡ぎ、メッシの輝かしい一日を二番手のニュースにした。

ドイツのレジェンド、ミロスラフ・クローゼを抜いてワールドカップ通算最多得点者となったリオネル・メッシ。本来なら彼にスポットライトが当たるはずだった。 しかし、ジュリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリードからの退団を率直に表明し、この意外な発言がアルゼンチン人スターの偉業を覆い隠した。

アルゼンチンがオーストリアに勝った後、放映権を持つESPNのインタビューでアルヴァレスは「皆にとって最善のことは、別のチームを探すことだ」と語った。控え選手ながら、移籍への強い意欲を示した。

力強いメッセージだった。

「スパイダーマン」の愛称で知られるアルヴァレスが、移籍市場に名前が浮上して以来初めて口を開いた。当初はバルセロナ行が報じられたが、フロレンティーノ・ペレス会長が公約に掲げたレアル・マドリードも1億5000万ユーロのオファーを提示。しかしアトレティコ・マドリードはこれを拒否した。

発言の力強さとタイミングにサッカー界は驚いた。本来その時間はメッシの偉業を称えるはずだった。

ピッチの主役はメッシ、ピッチ外はアルバレスだった。

ダラス・スタジアムのミックスゾーンではすべての注目がメッシに向けられていたが、 しかし、アルヴァレスがアトレティコを挑発した発言は瞬く間に記者たちに広まり、スペイン、アルゼンチン、イングランドのメディアでトップニュースに。彼の名前はアーセナルと結びつき、この“爆弾”の前でメッシの活躍さえかすんでしまった。

不文律を破ったのだ。

アルゼンチン代表には「時期尚早なら手札は隠す」という不文律がある。特にメッシの存在を脅かす場面では重要だ。W杯中の移籍話なら、なおさらだ。

しかしアルバレスはそれを破り、ピッチではメッシが、ピッチ外では「クモ」が主役となった。歴史上最高の選手が輝いた日に、控え選手がスポットライトを奪う極めて珍しい場面だった。