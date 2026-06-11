クノ：アルゼンチンに勝ったなんて信じられない。目標は32歳だ。

サウジアラビア代表のスター、モハメド・クヌーが、2026年ワールドカップ（アメリカ・カナダ・メキシコ開催）に臨む「アル・アクダル（緑の軍団）」の準備と目標を語った。

代表は来週火曜未明、グループリーグ初戦でウルグアイとマイアミのハードロック・スタジアムで対戦する。

クノ監督はカタールの「アル・カース」チャンネルに対し、「2026年ワールドカップの我々のグループは容易ではなく、試合ごとに難易度が上がっていく」と語った。

グループHにはスペイン、ウルグアイ、カーボベルデがいる。

さらに「目標はグループステージ突破だ。1994年の記憶をサポーターに再び届けたい。海外組や国内リーグの成長が、その可能性を高めてくれている」と語った。

サウジアラビアがグループステージを突破したのは1994年大会の1度だけで、直近5大会は1次リーグ敗退している。

また彼は、2022年カタール大会で前半1点ビハインドから後半に逆転しアルゼンチンに2-1で勝った試合を振り返り、コメントを締めくくった。

「アルゼンチンに勝てたことは、私のサッカー人生で最も素晴らしい瞬間の一つでした。勝てたなんて信じられませんでした」と語った。