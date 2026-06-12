クノのサプライズ…ドニスがサウジアラビア対ウルグアイの先発を早期決定

サウジアラビア代表の監督、ギリシャ人のゲオルギオス・ドニス氏は、2026年ワールドカップ初戦のウルグアイ戦メンバーを試合72時間前に決定した。

代表は来週火曜未明、米国マイアミのハードロック・スタジアムでウルグアイとグループリーグ初戦を戦う。

サウジアラビア紙アル・リヤディヤによると、ドニス監督は、先週未明に0－0で引き分けたセネガル戦と同じメンバーで臨むと決定した。

ただし、アル・ヒラルMFモハメド・クヌはメンバーから外れた。彼はベネズエラ、プエルトリコとの最初の2試合で唯一の先発だっただけに、意外な選択だ。

GKはモハメド・アル・オワイス。DFはサウード・アブドゥルハミド、アブドゥルイラ・アル・オマリ、ハッサン・タンブクティ、ムタブ・アル・ハルビの4人。MFはナセル・アル・ドスリ、アブドゥッラー・アル・カイブリ、ムサブ・アル・ジュワイール。FWはモハメド・アブ・シャマート、サレム・アル・ドスリ、フラース・アル・ブライカンという布陣だ。

同紙によると、最終メンバーは試合直前の戦術ミーティングで決定されるという。

その前にドニスは選手たちにウルグアイ代表の分析と戦術をビデオで説明する。

なお、サウジアラビア代表は2026年ワールドカップのグループHでウルグアイ、スペイン、カーボベルデと同組だ。