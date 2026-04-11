クヌーとマルコムが負傷中でも、アル・ヒラルはアル・サッド戦への最後の望みを捨てていない。

アル・ヒラルは、ブラジル人FWマルコムとサウジアラビア人MFクヌーがAFCチャンピオンズリーグのアル・サッド戦に間に合うよう最後の望みを繋いでいる。

クラブは金曜日、先週水曜のキングダム・アリーナでのロシェン・リーグ第29節アル・クロード戦（6-0で勝利）後に2選手が負傷したと発表した。

クラブによると、クヌーはハムストリング、マルコムは太腿裏に痛みを感じている。2人は検査を受け、状態と離脱期間が判断される予定だ。

アル・サッド戦への出場は難しいが、サウジアラビア紙アル・リヤディヤによると、イタリア人監督シモーネ・インザーギは両選手をジェッダに帯同させるという。

アル・ヒラルは明後日の月曜日、ジェッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムでAFCチャンピオンズリーグラウンド16のアル・サッド戦に臨む。

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2人はジッダで治療とリハビリを続け、日曜に代表戦出場可否が決まる。

マルコムは今季33試合で9得点11アシスト、クノは36試合で5得点5アシストをマークしている。

アル・ヒラルは2021年の優勝以来、アジア制覇から遠ざかっており、今回タイトル奪還を狙う。この間、決勝1回、準決勝2回で敗れている。