アトレティコ・マドリーは土曜日、今季5勝目をラ・リーガで挙げた。 ロス・コルチョネロスは、終盤に決まったクリスティアン・ロメロのヘディング弾により、10人となったデポルティボ・アラベスに敵地で1-2と勝利。アトレティコは暫定2位に浮上し、勝ち点差2で首位FCバルセロナを追っている。そのバルセロナはこの土曜夜、カンプ・ノウでヘタフェと対戦する。

アトレティではフリアン・アルバレスがベンチスタートとなった。このスターFWは、昨夏に退団希望を公言して以降、依然としてクラブとの関係に苦しんでいる。代わってジョナサン・デイヴィッドが先発し、その後方にはパブロ・バリオス、両翼にはジュリアーノ・シメオネとアデモラ・ルックマンが入った。

アトレティコはアラベスの地で優勢に試合を進め、GKアントニオ・シベラが華麗なセーブを見せ、デイヴィッドに訪れた最初の決定機は得点には至らなかった。それでも開始30分過ぎ、ついに0-1となる。デイヴィッドから走り込む形でボールを受けたアレハンドロ・グリマルドが、左足で強烈に突き刺した。

前半アディショナルタイム、アラベスはそれでも同点に追いついた。ロバン・ル・ノルマンがペナルティーエリア内でファウルを犯し、その結果与えられたPKをルーカス・ボジェが決めて1-1とした。

その一撃を受けても、後半の試合展開に大きな変化はなかった。内容は完全にアトレティコが支配した。さらにアラベスはアンヘル・ペレスがレッドカードを受けて10人となり、アウェーのアトレティにとってはより戦いやすくなった。彼は途中出場のアルバレスの足首に接触していた。

アトレティはさらに支配力を強めたが、それがすぐに大きなチャンスの連続につながったわけではない。それでも87分、勝ち点逸はロメロによって回避された。アルゼンチン代表DFは、アレックス・バエナの見事なクロスをファーサイドで頭で押し込み、1-2とした。



