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トゥウェンテ・エンスヘーデはアヤックス・アムステルダムと2-2で引き分けた。だが、ESPNによると、この節で騒動を招いたのは、致命的なVARのミスを受けて激怒し、自らの判断も率直に批判した主審ジョーイ・コーイだった。

試合終了のホイッスル直後、コーイは自らのミスを認めた。ビデオ・アシスタント・レフェリーのデニス・ヒフラーから直ちに試合を止めるよう強く求められ、早まってプレーを中断したという。ホームチームの有望なカウンターを始まったばかりの段階で止めるのではなく、あと数秒はプレーを続けさせるべきだったと説明した。

問題の場面は、アヤックスが2-1でリードしていた試合終了約15分前に起きた。介入のきっかけは、アムステルダムのチームにハンドによるPKが与えられる可能性だった。ヒフラーは主審に無線で連絡し、映像確認を求めた。コーイはこれを受けて笛を吹き、エンスヘーデから明確な攻撃の機会を奪う形となった。

しかし、ピッチ脇で映像を確認したコーイは、アシスタントとは異なる判断に至った。主審の見解では、トゥウェンテのFWヴァウト・ヴェグホルストが手でボールに触れたプレーは反則ではなかった。

IMAGO

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「VARなんてクソくらえ！」オランダの主審、ミスに怒りあらわ

結局、アヤックスにPKは与えられなかった。一方、エンスヘーデはカウンターを笛で止められた不利益を取り戻せず、ホームの観客席とベンチからは怒りの声が上がった。

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コーイも苛立ちを隠せなかった。ロッカールームへ向かう途中、主審が不満を大声でぶちまける様子をピッチ周辺のマイクが拾っていた。オランダ人主審は通路に向かいながら「VARなんてクソくらえ！」と叫んだ。

その後、ESPNに対して「本当にものすごく腹が立った」と振り返っている。

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だが、騒動はそれで終わらなかった。アディショナルタイムには、再び議論を呼ぶ場面が待っていた。コーイはピッチ上で、アヤックスのDFルーカス・ローザがラミズ・ゼルーキのユニフォームを引っ張った行為を当初見逃した。

再びVARが介入し、主審はもう一度モニターへ向かった。今度はトゥウェンテに有利な方向へ判定を改め、PKを宣告。キッカーを務めたヴェグホルストが確実に決めて2-2の引き分けに持ち込み、アムステルダムのチームに痛手を与えた。