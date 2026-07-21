スペイン代表のマルク・ククレジャが、母国代表による2026年ワールドカップ制覇を祝う200万人のサポーターが集う首都マドリードの街頭での祝賀イベントで、有名なアルゼンチンの楽曲を選んだことにより、アルゼンチンで激しい怒りの波を引き起こした。アルゼンチン国民はこれを、決勝での苦い敗北に対する直接的な挑発であり、あざけりだと受け止めた。

著名なスポーツ専門チャンネル「TyCスポーツ」は、ククレジャがアルゼンチン人歌手のドゥキとビサラップによる楽曲「Malbec」を選んだことは、意図的なあざけりと侮辱に等しいと伝えた。特にこの楽曲の歌詞には、祝祭的なフレーズとして次のような言葉が含まれている。「街に着くと、まるで首領のように迎えられた。俺の人気は日に日に高まっていったが、どうしてそうなったのかはわからない。今日は祝おう、俺のチームが王者になったんだ。パーティーの中でも、外の通りでも、俺の声が聞こえる」

昨日、200万人が新たな世界王者を歓迎するためマドリードの街頭に繰り出し、盛大な祝賀は選手たちが有名なシベーレス広場のステージに登場することでクライマックスを迎えた。26人の選手たちは大歓声の中、次々とステージに上がったが、まさにこのタイミングでのククレジャによるアルゼンチンの楽曲の選曲が、大きな物議を醸した。

挑発は楽曲だけにとどまらなかった。スペイン代表のバスに掲げられた横断幕にまで及び、そこにはアルゼンチンの中盤の選手レアンドロ・パレデスと、スペイン人でバルセロナのスター選手であるガビの対決を煽る内容が書かれていた。これは両チームの決勝終盤に見られた緊張状態を明確にほのめかすものだった。

アルゼンチンのソーシャルメディア上では怒りの反応が高まり、多くの人々は、アルゼンチンに対する勝利の祝賀にアルゼンチンの楽曲を使ったことは意図的な侮辱であり、スポーツマンシップの欠如だと受け止めた。一方で、選手たちには自分たちがふさわしいと思う方法で祝う権利があると擁護する声もあった。

なお、スペインは延長戦でアルゼンチンを1対0で下し、史上2度目のワールドカップ制覇を果たした。この白熱した決勝では両チームの選手間で明確な緊張が見られており、大会終了後も挑発が続いていることの背景となっている。