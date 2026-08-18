マルク・ククレジャは日曜午後に行われたシャルケ04対レアル・マドリー（0-3）で、ボールに触れるたびにブーイングを浴びた。ドイツのファンは、2024年の欧州選手権準々決勝を明らかに忘れていない。

ククレジャはこの夏、6000万ユーロでチェルシーからレアル・マドリーへ移籍した。しかし、日曜日がようやくデビュー戦となった。

というのも、左サイドバックの同選手はここ数週間まだ休暇中だった。7月19日のワールドカップ決勝まで、その世界大会でプレーしていたためだ。

ククレジャはスペインでワールドカップ制覇を果たし、大会では2アシストを記録するなど大きく貢献した。このスペイン人選手は、2024年に南欧の同国が欧州選手権を制した際にも大きな役割を果たしていた。

とりわけドイツ戦では、ククレジャが注目を集めた。その準決勝の終盤、1-1の場面でジャマル・ムシアラのシュートがこのDFの腕に当たった。

ドイツにPKは与えられず、スペインが延長戦の末に勝利した。試合後、UEFAはドイツにPKが与えられるべきだったと認めた。

ゲルゼンキルヒェンのファンは、この出来事を明らかに忘れていなかった。左SBのククレジャは61分にピッチへ入り、ボールに触れるたびにブーイングを浴びた。

それでも、ククレジャ自身はレアル・マドリーでのデビューに満足していた。「本当にうれしい。ここ数年の努力がようやく報われたのを見るのは素晴らしいことだ」