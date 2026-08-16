レアル・マドリードは新シーズンへの準備を、シャルケに対する説得力のある勝利で締めくくった。この試合は、監督ジョゼ・モウリーニョにとって複数の前向きな兆しを示すものとなり、新戦力の何人かが出場したほか、ジュード・ベリンガムやティボ・クルトワを筆頭に主力選手たちが構想に復帰した。

この試合では、新加入のイブライマ・コナテ、マルク・ククレジャ、アマドゥ・ディオマンデの3人がお披露目となり、ククレジャは61分に出場し、容易とはいえない状況で試合に入ったにもかかわらず、プレーした数分間で好印象を残すことに成功した。

試合後、ククレジャはレアル・マドリードでのスタートに大きな喜びを表し、チームは力強い試合を披露し、シーズン開幕前に理想的な結果を収めたと強調した。

彼はこう語った。「私は本当にうれしい。全員にとって素晴らしい試合だったと思う。シーズン開幕前としては申し分ない結果だ。長い間待ち続けてきたので、リーグの開幕が待ち遠しい」

このスペイン人サイドバックは、母国代表としてワールドカップ決勝に出場していたため、他の選手たちより遅れてチームに合流していた。その後レアル・マドリードへ移籍し、キャリアの新たな段階をスタートさせたが、これを長年の努力の成果だと捉えている。

ククレジャはこの道のりについて次のように語った。「このすべての裏には多くの努力があり、これまでの年月に費やしたあらゆる努力は、その苦労に見合うだけの価値があった」。同時に、チームメイトたちがグループの中に素早く溶け込むのを助けてくれたと強調した。

さらにこのスペイン人サイドバックは、レアル・マドリードの選手たちが自分や新加入選手たちを特別な形で歓迎してくれたと述べ、こう語った。「彼らは皆素晴らしく、全員がチームに加わりやすいようにしてくれた」。そのうえで、クラブのファンに向けてメッセージを送り、契約以降数多くのメッセージを受け取ったこと、そしてレアルのユニフォームのために持てる力のすべてを尽くすことを強調した。