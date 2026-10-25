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パリ・サンジェルマンに大きな痛手だ。ウインガーのクヴィチャ・クヴァラツヘリアが重度の膝の負傷により、今季の残り試合を欠場することになった。ジョージア代表の同選手はバルセロナ戦で前十字靱帯を断裂し、手術を受けるためカタールに渡る。

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パリ・サンジェルマンに深刻な負傷離脱

クヴァラツヘリアが深刻な右膝の負傷を負い、2026-27シーズンの残りをすべて欠場する見込みとなった。25歳の同選手は、火曜日に行われたバルセロナとの激闘となったチャンピオンズリーグの一戦で、前十字靱帯を完全断裂した。

パリ・サンジェルマンは最終的に、スペインの相手に4-2で見事な勝利を収めた。しかし、欧州の舞台で挙げたこの結果も、ジョージア代表選手の重傷によって大きくかすんだ。主力FWを失うことは、国内と欧州での目標を追うチームにとって、即座に影響を及ぼす大きな痛手だ。

カタールの専門クリニックで手術へ

試合後に行われた詳細な検査で、ナポリの元FWにとって最悪の結果が確認された。今後は長く困難なリハビリが待ち受ける。 『レキップ』によると、クヴァラツヘリアは損傷した膝の靱帯を適切に修復するため、速やかに手術を受ける必要がある。

このウインガーは来週初めにドーハへ渡り、複雑な手術を受ける予定だ。手術は、トップアスリートの重いスポーツ外傷を数多く治療している、世界的に知られる医療・整形外科の専門施設、アスペタール・クリニックで行われる。

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期待膨らむシーズンが無念の幕切れ

フランスの首都で調子を上げ続けていたクヴァラツヘリアにとって、この深刻な膝の負傷は期待膨らむシーズンを突然、そしてあまりにも無情な形で終わらせるものとなった。週半ばのバルセロナ戦を前に、高い評価を受ける同選手は今季すでに公式戦10試合に出場していた。

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国内と欧州の大会でのそれらの出場で、PSGのために2得点を記録。独特の創造性、視野、ドリブルで仕掛ける能力を持つFWの穴を埋めることは、クラブのコーチングスタッフにとって大きな戦術的課題となる。

クヴァラツヘリア、復帰まで長い道のり

同じ報道によれば、奇跡的かつまったく予想外の進展がない限り、クヴァラツヘリアが現在の2026-27シーズン中に再びプレーすることはない。前十字靱帯の断裂では通常、選手が安全にピッチへ戻るまでに6カ月から9カ月に及ぶ厳しく長期のリハビリを要する。

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パリ・サンジェルマンは、ウイングでの同選手の重要な攻撃面での貢献を補うため、チーム内での戦術的な解決策を早急に見いだすか、今後の移籍市場に目を向ける必要がある。一方、ジョージア代表のクヴァラツヘリアは、カタールで予定されている手術を終え次第、長期にわたるリハビリの開始に専念する。