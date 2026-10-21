クラブが水曜日に発表したところによると、ジョージアの傑出した選手は十字靱帯を断裂した。パリ・サンジェルマンは数カ月にわたり同選手を欠くことになる。

クヴァラツヘリアは、試合開始から1時間弱が経過したところで、バルセロナのシャビ・エスパルトによるフェアなタックルを受けた際に膝をひねり、芝生に激しく倒れ込んだ。その後は自力でピッチを離れられず、ロッカールームへ向かう際には支えが必要で、負傷した脚にほとんど体重をかけられなかった。

その数秒前には、主将マルキーニョスもアントニー・ゴードンとの競り合いで負傷し、ルイス・エンリケ監督にプレーを続けられないと伝えていた。その後、2人が同時に交代した。

PSGではデンベレも長期離脱か？

前半には、PSGのスター選手デンベレも負傷していた（19分）。 現世界最優秀選手は、相手選手との直接的な接触がないまま、走り合う中で負傷。スプリントで加速した直後に突然足を止め、左太ももを押さえた。筋肉の負傷により、長期離脱となる恐れがある。

カメラは苦痛に顔をゆがめるデンベレの姿を捉え、プレー続行が不可能なことはすぐに明らかになった。2018年のワールドカップ優勝メンバーの負傷も、PSGにとっては痛手だ。デンベレは最近、再び絶好調だった。今季の公式戦10試合で4得点6アシストを記録。29歳のデンベレは、チャンピオンズリーグの2試合だけで計6得点に関与し、前週のマンチェスター・シティ戦（4-2）でも傑出した活躍を見せていた。

バルセロナも少なくとも1人の負傷者を出した。元ライプツィヒの28歳、ダニ・オルモが中盤でヴィティーニャと競り合った際に負傷。ハンジ・フリック監督は開始26分での交代を余儀なくされ、オルモに代わってフェルミン・ロペスが入った。

それでも、負傷者が相次ぐ中、チャンピオンズリーグの前回王者は、それまで無敗で好調だったカタルーニャのチームとの一戦を制した。終盤にラミン・ヤマルが2-2の同点ゴールを決めた後、ヴィティーニャとファビアンが白熱した試合を締めくくるゴールを決めた。 PSGは現在、3戦全勝でリヴァプールと並んでチャンピオンズリーグのリーグ順位表の首位に立っている。

次の日曜日には、リーグ・アン首位のオリンピック・リヨンとの上位対決が控える。パリは11月上旬、チャンピオンズリーグでビジャレアルと対戦する。

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