クラブが水曜日に認めたところによると、ジョージアの傑出した選手は十字靱帯を断裂した。パリ・サンジェルマンは数カ月にわたって同選手を欠くことになる。

クヴァラツヘリアは試合開始から1時間弱、バルセロナのシャビ・エスパルトとのフェアな競り合いで膝をひねり、芝の上に激しく倒れ込んだ。その後、自力でピッチを離れることはできなかった。ロッカールームへ向かう際には体を支えてもらう必要があり、負傷した脚にはほとんど体重をかけられなかった。

「なぜ僕なんだ？ 僕は何一つ偶然に任せてこなかった。おそらく、この試合に向けてこれまで以上に入念に準備していた。何が起きても大丈夫だと思っていた。でも、これだけは違った」とクヴァラツヘリアはインスタグラムにジョージア語で記し、「これからの数カ月を、努力と痛みと涙とともに過ごす覚悟はできている」と付け加えた。

そのわずか数秒前には、主将のマルキーニョスもアンソニー・ゴードンとの競り合いで負傷し、ルイス・エンリケ監督にプレーを続けられないと合図していた。その後、2人が同時に交代した。

PSGはデンベレも長期離脱か？

前半にはPSGのスター、デンベレも負傷していた（19分）。 現世界最優秀選手は、相手選手との直接的な接触がないまま、走り合う中で負傷した。スピードを上げた直後、突然走るのをやめ、左太ももを押さえた。筋肉の負傷により、長期離脱を余儀なくされる可能性がある。

カメラは痛みに顔をゆがめるデンベレの姿を捉え、プレー続行が不可能なことはすぐに明らかになった。2018年のワールドカップ王者の負傷もPSGにとっては痛手だ。デンベレは最近、再び絶好調だった。今季の公式戦10試合で4ゴール、6アシストを記録。29歳の同選手はチャンピオンズリーグの2試合だけで6ゴールに関与し、前週のマンチェスター・シティ戦での4-2の勝利でも際立った活躍を見せていた。

バルセロナも少なくとも1人の負傷者を出した。かつてライプツィヒに所属した28歳のダニ・オルモが、中盤でのヴィティーニャとの競り合いで負傷。ハンジ・フリック監督は開始わずか26分で交代を余儀なくされ、オルモに代わってフェルミン・ロペスが入った。

それでも、負傷者が相次ぐ中、現チャンピオンズリーグ王者は、それまで無敗で好調を維持していたカタルーニャのチームとの一戦を制した。ラミン・ヤマルが終盤にゴールを決めて2-2の同点とした後、ヴィティーニャとファビアンが白熱した一戦を締めくくった。 PSGは現在、3戦3勝でリヴァプールFCとともにチャンピオンズリーグのリーグフェーズ首位に立っている。

次の日曜日には、リーグ・アン首位のオリンピック・リヨンとの上位対決が控える。パリは11月初旬、チャンピオンズリーグでビジャレアルと対戦する。

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