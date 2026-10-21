クヴァラツヘリアに大きな懸念！PSGのスターが大けがを負った可能性

レキップによると、ジョージアの傑出した選手クヴァラツヘリアについて、十字靱帯を断裂したのではないかとの深刻な懸念があるという。同紙は、状況は「非常に緊迫している」と伝えている。

クヴァラツヘリアは試合開始から1時間弱が経過したところで、バルセロナのシャビ・エスパルトによる正当なタックルを受けた際に膝をひねり、芝生に激しく倒れ込んだ。その後は自力でピッチを離れることができず、ロッカールームに向かう際には支えが必要で、負傷した脚にほとんど体重をかけられなかった。

その数秒前には、キャプテンのマルキーニョスもAnhtony Gordonとの競り合いで負傷し、ルイス・エンリケ監督にプレーを続けられないと合図していた。その後、2人が交代した。

PSGではデンベレも長期離脱か？

前半にはすでにPSGのスター、デンベレも負傷していた（19分）。現世界年間最優秀選手は、相手選手との走り合いの最中、直接接触を受けずに負傷。スプリントを始めた直後に突然走るのをやめ、左太ももを押さえた。筋肉の負傷による長期離脱の可能性がある。

カメラはデンベレの苦痛にゆがんだ表情を捉え、プレー続行が不可能なことはすぐに明らかになった。2018年のワールドカップ優勝メンバーでもあるデンベレの負傷は、PSGにとって痛手だ。直近では絶好調で、今季の公式戦10試合で4得点6アシストを記録。29歳のデンベレはチャンピオンズリーグの2試合だけで得点とアシストを合わせて6つを記録し、先週のマンチェスター・シティ戦での4-2の勝利でも際立つ活躍を見せていた。

FCバルセロナでも少なくとも1人の負傷者が出た。元ライプツィヒ所属の28歳、ダニ・オルモが中盤でヴィティーニャと競り合った際に負傷。ハンジ・フリック監督は26分に早くも交代を余儀なくされ、オルモに代わってフェルミン・ロペスが入った。

深刻な負傷者続出にもかかわらず、現チャンピオンズリーグ王者は、それまで無敗で好調を維持していたカタルーニャのチームとの対決を制した。ラミン・ヤマルが終盤に2-2の同点ゴールを決めた後、ヴィティーニャとファビアンが白熱した一戦の締めくくりとなる得点を挙げた。PSGは3試合で3勝を挙げ、現在リヴァプールFCと並んでチャンピオンズリーグのリーグフェーズ首位に立っている。

次の日曜日には、リーグ・アン首位のオリンピック・リヨンとの大一番を控える。チャンピオンズリーグでは11月初めにビジャレアルと対戦する。

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