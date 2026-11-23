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クヴィチャ・クヴァラツヘリアとデジレ・ドゥエという2人の名手を欠いたまま、3年間で3度目のチャンピオンズリーグ優勝を果たせるのか？これがPSGに課された挑戦だ。主力の2人は数週間のうちに相次いで重傷を負い、事実上シーズンを終えた。PSGは2人抜きで歴史的な3連覇を目指さなければならない。

欧州王者に2度輝いたPSGは、選択を迫られている。1月に前線の補強選手を獲得するか、それとも質と人数の両面でほぼ半減したルイス・エンリケ監督の手元にいるアタッカー陣を信頼するかだ。

過去2シーズンで世界最高のチームであっても、2人のスター選手、それも両者とも攻撃陣の選手を欠く余裕はない。そのため、パリ・サンジェルマンでは警戒感が高まっている。冬の移籍市場が迫る中、スポーツディレクターのルイス・カンポスは監督とともに、どの戦略を取り、どの道に進むかを決め、早急に解決策を見つけなければならない。

「今はそのことを考えていない。我々はチームだ。移籍市場では常にあらゆる可能性に開かれているが、負傷した選手1人だけを基準にすべてを決めるわけではない。この時期をチームとして乗り越える」とスペイン人指揮官は語った。だが、シーズンの重要な時期に入る中、攻撃陣の主力2人を欠くことになった。

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長期離脱となった2人の復帰を待つ間、ルイス・エンリケ監督に「残されている」のは、そう言ってよければの話だが、ウスマン・デンベレ、フェラン・トーレス、マグネス・アクリウシュ、セニー・マユル、ミカ・ゴツ、カンタン・ンジャントゥだ。

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『レキップ』によると、クラブは移籍市場で動く必要があると認識しているものの、次の一手を慎重に検討している。理想は、クヴァラツヘリアの加入がクラブ初のチャンピオンズリーグ制覇に決定的な役割を果たした2025年1月の再現だ。しかし今回は、PSGの財政的な柔軟性が限られ、求める選手像も明確なため、仕事は特に難しくなりそうだ。

パリのクラブに必要なのはアタッカーだが、一定の特徴を備え、ルイス・エンリケ監督の具体的な要求に応えられる選手でなければならない。アストゥリアス出身の指揮官が望むのは、複数の役割をこなし、前線で取るべき動きを理解でき、プレッシングに長けて積極的に参加し、ボールを持たない場面でも働ける選手だ。すでに完成したチームになじみ、しばしばベンチに回ることも受け入れる必要がある。要するに、見つけるのは容易ではない。

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パルク・デ・プランスでは、若い才能を獲得する方針をゴツやアクリウシュのように続けるか、それとも負傷者の状況を受けて戦略を変更し、すでにトップレベルに慣れたより経験豊富な選手に投資するかを決めなければならない。シーズンのこの段階で、PSGには新たな有望株の成長を待つ余裕がもうないかもしれないからだ。

こうした理由から、PSGは次の移籍市場で主役となる準備を進めている。パリのクラブが苦境にあると見て、獲得候補を保有するクラブが選手の価格を引き上げることは承知の上だ。それでも、元ローマ監督が率いるチームにはすでに獲得候補の長いリストがある。

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将来性豊かな若手のプレスティアンニ、マザ、エル・マラから、リーグ・アンで大きな驚きをもたらしたモナコのブルンナー、さらに獲得競争の激しい大物までいる。PSGが関心を寄せるのは、フランスサッカー界の新星で、ジダンから招集を受けたばかりのボーンマスの主力、クルピだ。

クルピが第一候補だが、チームメートのブラジル人ラヤンや、同じブラジル出身のエンドリッキとエステヴァンにつながる選択肢も除外できない。かつて何度もセリエA移籍に近づいたライプツィヒ所属のノルウェー人ヌサや、インテルが新契約で引き留めたいマルクス・テュラムの優先順位はやや低い。テュラムはパリのクラブにとって、すぐに起用できる選択肢となる。