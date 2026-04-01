クインテン・ティンバー、フェイエノールトのレベルについて率直な見解を述べる

フェイエノールトを退団したクインテン・ティンバーは、オリンピック・マルセイユでの生活にすぐに適応した。同ミッドフィールダーは、自身の言葉によれば「これまで以上に調子が良い」と感じており、ワールドカップへの出場チャンスについても疑いを持っていないと、『アルゲメン・ダグブラッド』紙のインタビューで明かした。

「これは大きなステップアップだ」と、ティンバーはフランスへの移籍について語る。「フランスのサッカーはフィジカル的に非常にタフなリーグだと言われることが多いが、本当に素晴らしいサッカーが展開されている」

オランダ代表のティンバーは、日々そのレベルの違いを実感している。「トレーニングでさえ、メイソン・グリーンウッドやピエール＝エメリック・オーバメヤンがゴール前でどう仕留めるかを見ればわかる。あれこそがクオリティであり、チームメイトとしてその一員になりたいと思う」

ティンバーは、マルセイユに移籍して以来、自身の成長を感じている。「間違いなく。オリンピックに移籍して以来、すべての試合に出場している。パリ・サンジェルマンとの一戦だけでも、本当に多くのことを学んだ。」

「フランスでは実務的だ。オランダでは、我々は時として、いや、むしろ頻繁にナイーブになりがちだ。」ティンバーによれば、ペースとプレッシャーは格段に高いという。「ボールを持つ時間は少ない。そうでなければ、誰かが背後に迫ってくる。」

ワールドカップを控え、このミッドフィールダーは自身の野心を明確に語っている。「全くそうではない。この夏、ワールドカップに帯同できると確信している。」彼はオランダ代表での自身の立場に自信を持っている。「代表監督は、私がどんな選手か分かっている。」

最後に、ティンバーは主に前を見据え、フェイエノールトを去ったことは過去のものとしている。「正直なところ、もうエールディヴィジの試合はあまり見ていない」