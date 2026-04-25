クインテン・ティンバー、オリンピック・マルセイユからの電撃退団について：「7月には……」

オランダ代表10試合出場経験のあるクインテン・ティンバーは、来夏オリンピック・マルセイユを去る意向だと記者会見で示唆した。

昨冬フェイエノールトから450万ユーロで加入した24歳は、リーグ戦ほぼ全試合に出場しながらもまだ得点に絡めていない。6位のマルセイユはチャンピオンズリーグ出場権を争っている。

この目標を達成するため、クラブは選手団を一時的にトレーニング施設に隔離することを決定。ティンバーは「前向きに捉えたい。チームメートと一緒に過ごせる時間を楽しんでいる」と語った。

「何度も言うように、ここ数試合より良いプレーをし、前向きでなければいけない。私たちは長い間一緒にいる。それが良いことだ。日曜の試合に集中しよう。チームとして、クラブとして、この状況を乗り越えよう。それが大切だ」

自身の将来については「1月に加入し、チャンピオンズリーグ出場権獲得に100％集中している。日曜の試合に全力を注ぐ」と語り、コメントを避けた。

6月や7月に何が起こるかについては考えていません。7月に改めて話し合いをするつもりです。その時にあなたの質問にお答えできるでしょう。今は、オリンピック・マルセイユとの残り4試合に100％集中しています。すべてを勝ち取りたい。それを実現する唯一の方法は、これらの試合に集中することなのです。」

「他のことに気を取られてはいけない。あれこれ考えすぎるとエネルギーを消耗し、疲れ果てて怪我をする恐れもある。だから今は考えないようにしている。ワールドカップで何が起こるか想像するのは楽しいが、シーズンが終わってから様子を見よう」と彼は語った。

フランスのメディアは、ティンバーが夏以降もマルセイユでプレーすることを明確に否定しなかったため、すでに移籍の準備を進めていると推測している。ワールドカップ出場がほぼ確実視されるオランダ代表の契約は2030年半ばまでだ。