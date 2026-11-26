共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ダニー・ホーセンがCollege Tour de podcast!で、クインシー・プロメスから自身の人生と刑事事件を扱うドキュメンタリーの制作を持ちかけられたと明かした。プロメスは制作費も全額自分で負担したいと考えていた。

「少し前に、サッカー選手のクインシー・プロメスに連絡を取った。『そろそろ自分の側から見た話をしてもいいんじゃないか？』と聞いたんだ」と、ホーセンはポッドキャストで語り始めた。「プロメスは『今はまだ。今はまだだ。別の機会になるかもしれない』と言った。半年後、プロメスから、いとこが私に連絡すると伝えられた」

その後、ホーセンはいとこと会ったという。そこで、元オランダ代表のプロメスが、自身の言い分を伝えるためのドキュメンタリーを作りたがっていると分かった。制作費は全額自分で支払うつもりだった。

「それで私は『それは難しい』と言った」とホーセンは話す。司会のトワン・ハイスは「そうなると独立性を手放さなければならないからね」と補足し、提案を受け入れるか一瞬でも迷ったかと尋ねた。

広告 広告

「いや、もちろん迷わなかった。批判的に取り上げたい相手のドキュメンタリーを作るのに、その本人から資金提供を受けるわけにはいかない」とホーセンは答えた。

Related Topics

ハイスは、プロメスが犯罪事件で有罪判決も受けていると指摘した。「だから絶対にできない。それに、その金はどこから来たのか？ 麻薬絡みの金かもしれない」とホーセンは締めくくった。

プロメスは2023年6月、いとこへの重傷害で禁錮1年6カ月の判決を受けた。アブカウデで開かれたパーティー中に口論となり、いとこの脚をナイフで刺した。

広告

2024年2月には、元オランダ代表のプロメスに再び実刑判決が下された。今度は、アントワープ港を経由した1350キロ超のコカイン密輸への関与により、裁判所から禁錮6年を言い渡された。

いずれの有罪判決もまだ確定していない。2件の刑事事件の控訴審は、2026年11月30日からアムステルダム控訴裁判所で審理される。