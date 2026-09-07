元サッカー選手のクインシー・プロメスが昨夏、麻薬密輸における自身の役割について初めて詳しく供述していた。弁護士が月曜日、控訴審の審理で明らかにした。

34歳のプロメスは6月、2020年のコカイン密輸における自身といとこのマリリオ・V.の役割について丸1日聴取を受けた。「彼はこの事件にどのように関わることになったのかを供述した」と、弁護士のヘールト＝ヤン・クノープス氏はアムステルダムの高等裁判所で語った。プロメスは暗号化された携帯電話についても話したという。

プロメスは2024年2月、大規模な麻薬取引への関与を理由に欠席裁判で禁錮6年の判決を受けた。解析されたチャットのやり取りから、このFWが2020年1月、650キロと712キロの積み荷を運び出すための回収役に指示を出していたことが明らかになった。税関はそのうち2件のうち1件の麻薬を押収した。もう1件では数百万が稼がれた。

アヤックスとオランダ代表の元選手であるプロメスは、一審の審理では法廷に出廷せず、関与を否定して控訴していた。プロメスは最終的にドバイで逮捕され、オランダに身柄を引き渡された。すでに1年半超にわたって勾留されている。

控訴審では、高等裁判所が新たな供述について、いとこへの尋問を認めると決定した。その尋問は11月に行われる。事件の実質審理は11月30日と12月2日に予定されている。この審理では、プロメスが2020年に親族1人を刺した疑いについても裁かれる。

マリリオ・V.本人は今年3月、控訴審で禁錮3年8カ月の判決を受けた。これは一審の禁錮6年判決より大幅に軽い量刑だった。















