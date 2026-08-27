キリンドスヒー・ハルトマンがSNSから距離を置くことを決断した。24歳のエスパニョール所属DFは、自身のインスタグラムを通じてアカウントを停止すると明かした。

ハルトマンはインスタグラムのストーリーズに投稿した最後のメッセージで、その決断に至った理由を説明している。「ここ数カ月、僕自身がSNSを必要とすることがますます少なくなっていたので、インスタグラムはすでに別の人に管理してもらっていました」

ハルトマンによると、今回の決断に特別なきっかけがあったわけではないという。「それ以外に何かあったわけではありませんが、今はアカウントを停止して、しばらく完全に距離を置くことを選びます」

この決断は、元フェイエノールト所属の同選手にとって波乱の時期を経た後のものだ。ハルトマンは昨夏にフェイエノールトからバーンリーへ移籍し、当初はイングランドで有望なスタートを切っていた。

左サイドバックのハルトマンはバーンリーでの最初の時期には定期的に出場していたが、その後は先発の座を失った。さらに冬の移籍期間には、アヤックス移籍の可能性とも結びつけられていた。

そのうわさはフェイエノールトの一部サポーターにとりわけ不評で、ハルトマンは少なからぬヘイトメッセージを受け取ることになった。DFはその少し後、アムステルダムへの移籍は自分の考えでは一度も本当に具体化していなかったと明かしている。

この夏、キャリアにはそれでも新たな一歩があった。バーンリーは今季、ハルトマンをエスパニョールへレンタル移籍させたが、リーグ戦2試合を終えてもなおラ・リーガでのデビューを待っている状況で、どちらの試合でも90分間ベンチに座ったままだった。

ハルトマンは「それ以外に何も問題はない」と強調しているものの、この決断はなお一定の懸念を呼んでいる。ゴシップチャンネル『RealityFBI』はインスタグラムを通じて、「おっと、何もかも無事だといいけど」と反応した。





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