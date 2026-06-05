クイリンドシー・ハートマンがテレビ生中継でロビン・ファン・ペルシーとの破局を告白。

クイリンシュ・ハートマンは『De Oranjezomer』で、フェイエノールト時代のロビン・ファン・ペルシー監督との絆と、関係が悪化した理由を率直に語った。

ヘレーネ・ヘンドリクスは、バーンリー退団が決まっているハートマンにフェイエノールト移籍の可能性を尋ねた。左SBのハートマンは即座に否定した。ヘンドリクスが「でも、何かあったのよね」と続けると、

「確かにそうでした。誰とでも友達になれるわけではないし、それは構わない。ただ、サッカーで気の合わない人と働いたのは初めてでした」とハートマンは認めた。

決定的なきっかけは契約延長を巡る会話だった。「自分はうまくやっていると思っていたが、怪我後はパフォーマンスが落ちた。それは自分でも一番分かっている。だがその後、持ち直したし、彼（ファン・ペルシー）もそう感じていた」

その後、2026年半ばまで続く契約について話し合った際、ファン・ペルシーは延長を望んだ。ハートマンは正直に保留したいと伝え、そこで関係がこじれた。

「今延長すれば市場価値が下がる。だから選択肢はオープンにしておきたい。チャンスを逃したくない」と5キャップの代表DFは明かした。

ルター・カストリクムは「その発言は賢明でなかった」と指摘し、ハートマンも「言わなければよかった」と認めた。それでも「正直でいるべきだ」と語った。結果として彼は昨季フェイエノールトを離れバーンリーへ移籍し、今季は23試合に出場している。