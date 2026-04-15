アルヘメン・ダグブラッド紙は水曜日、ディルク・カイトがFCドルトレヒト監督を続投すると報じた。元フォワードのカイトは、2028年半ばまで同クラブと契約延長。ケウケン・カンピオン・ディヴィジの中位チームであるドルトレヒトとの契約はすでに満了していた。

クラブ内ではすでに継続が決定しており、クイトは「契約延長をとても嬉しく思う。着任以来、大きな信頼と支援を感じている」とクラブ公式サイトで語った。

ゼネラルマネージャーのハンス・デ・ゼーウも「正式契約に至り喜ばしい。ディルクの指導方針と熱意に満足している」と語った。

「今後数シーズン、共に素晴らしい瞬間を共有できると確信している」とデ・ゼーウ氏は強調した。「彼のビジョンは、FCドルトレヒトの野心や、クラブとして目指す発展と完全に一致している。」

昇格プレーオフ進出はクラブの最大の目標であり、3rdステージでは1ゴール足りずに優勝を逃した。

クイトは昨年夏、ドルトレヒトの監督に就任。フェイエノールト、リヴァプール、オランダ代表でプレーした元フォワードで、ゴー・アヘッド・イーグルスへ移籍したメルヴィン・ボールの後任となった。

46歳の同監督は以前、フェイエノールトでユースチームの指導者を務めていた。クイトは一時期、デ・クープ（フェイエノールトの本拠地）の次期監督候補と目されていたが、その計画は結局実現しなかった。

その後ADOデン・ハーグで短期間指揮を執り、ベルギーのベールショットを経て、昨年FCドルトレヒトに加入した。