グース・ティルはこれまでオランダ代表として6試合に出場しており、この夏にはさらにその数が増える可能性がある。アルゲメン・ダグブラッド紙のインタビューで、ティルはワールドカップ代表入りについて自身の見解を語った。

PSVは3年連続でオランダ国内の頂点に立った。ティルは早い段階からその展開を予見していた。「今シーズンのチャンピオンズリーグは、我々が国内で最強であるべきだという確信を与えてくれた」と語る。28歳の彼は、ユニオン・サン＝ジリ（1-3）やテルスター（0-2）に敗れたことは「小さな汚点」だったと認めている。

時折、ティルにとって試合のテンポが速すぎるという議論については、このミッドフィルダー兼ストライカーは全く耳を貸そうとしない。「そんな議論があったのか？ それなら、まさに私が言いたかった点に直結している。私は、自分がそのポジションに起用された理由だと考えることを実行している。そうでなければ、監督は別の選手を選んでいただろう。」

「もし誰もが自分の好きなように動いていたら、ピッチ上の配置が崩れてしまう。私はそれが大嫌いだ。チームには構造が必要だ。そうすることで勝つ可能性が高まる」と、ティルは自身のサッカー観を語る。

ザンビア出身の彼は、PSVにはスタイル的に見ていて楽しい選手たちがいると考えており、自分が世界一美しいサッカー選手ではないことも認めている。「僕はかなり背が高くてひょろっとしているけど、ボールさばきが下手だと言われるのはナンセンスだと思う。」

PSVの選手たちやオランダ代表を巡っては様々な動きがある。ジェルディ・スハウトンはFCユトレヒト戦（4-3）で前十字靭帯を断裂し、ワールドカップ出場は絶望的となった。ロナルド・クーマン監督は以前、負傷による離脱者が出た場合、ジョーイ・フェールマンが第一候補ではないことを示唆していた。そしてティルは10番の候補リストに名を連ねており、ワールドカップに帯同する可能性もある。

「自分の名前が挙がるのは嬉しいことだ。でも、観光客として参加したいだけだと思われたくない」とティルは語る。「もしその機会が巡ってきたら、単に仲間と楽しむためではなく、優れたサッカー選手として評価されたからだと願っている。もちろん、それは大きな名誉であり、そのためにこれからも全力で頑張り続けるつもりだ」と、オランダで3度の優勝経験を持つ彼は締めくくった。