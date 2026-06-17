グループステージに間に合うのか？…モロッコ戦を欠場したネイマールの状態に新展開。

水曜日の報道によると、2026年ワールドカップ開幕戦のモロッコ戦を欠場したブラジル代表ネイマール選手に、注目すべき新展開があった。

34歳のネイマール・ジュニアがブラジル代表として最後に公式戦に出場したのは2023年10月17日だった。

そのウルグアイ戦で左膝前十字靭帯と半月板を損傷し、以降代表に復帰できていない。

カルロ・アンチェロッティ監督の下では本大会の最終メンバーに選ばれるまで招集されず、後にサントスで感じていた痛みが想定より深刻だったことが判明した。

親善試合とモロッコ戦を欠場し、火曜に初めてピッチで個人練習を行った。

水曜日の『ムンド・デポルティーボ』紙は「ついにチーム練習に合流。短い練習試合にも参加し、その後再び個人練習を行った」と伝えた。

同紙は「ハイチ戦の出場は不透明だが、スコットランド戦は可能性が出てきた。最終判断は本人のコンディション次第」と伝えた。

ブラジルはモロッコ戦（1－1）のあと、24日にスコットランド戦でグループステージを締める。

なお、彼の状態が好転したのは、グループステージ欠場が報じられた直後。今回の練習参加は、彼の大会での活躍にとってまさに命綱となった。